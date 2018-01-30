Туляки: Почему у нас опять кладут асфальт в снег?

29 января в Туле дорожники латали ямы на улице Маршала Жукова. Наш читатель возмущен — почему асфальт, по старой тульской традиции, у нас кладут прямо в снег?

В администрации Тулы твердят, что «аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10°С. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках.

Температура литого асфальта составляет 250 градусов, поэтому незначительная влага испаряется.

По ГОСТу водопроницаемость литого асфальта составляет 0,2%, то есть два грамма на один кг литой смеси. Это свойство не дает асфальту разрушаться».

О пресловутой «незначительной влаге» говорили и во время одного из объездов главы администрации Тулы Евгения Авилова, когда он проверял, как дорожники соблюдают правила ямочного ремонта. Приведу выдержку из релиза администрации Тулы:

«Технология ремонта такова. Сначала производится фрезерование ямы, потом ее очистка (продувание на случай попадания воды), и только потом участок заполняют асфальтом. Температура асфальта составляет 180 градусов, при этом остатки влаги, если она осталась, испаряются».

Однако на этом видео ни о каком «даже если влага осталась» и речи не идет. Кладут как есть, в снег и воду. Интересно, сколько продержится покрытие, сделанное по такой «упрощенной» технологии?

Напомним, работы по улице М. Жукова и ряде других сейчас проводят специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «КС-Строй», ООО «Каскад», ООО «ПромСтройГрупп».