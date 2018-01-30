новости
новости
Регистрация
Туляки: Почему у нас опять кладут асфальт в снег?

Туляки: Почему у нас опять кладут асфальт в снег?

Читатели прислали в редакцию Myslo видео дорожных работ.

29 января в Туле дорожники латали ямы на улице Маршала Жукова. Наш читатель возмущен — почему асфальт, по старой тульской традиции, у нас кладут прямо в снег?

В администрации Тулы твердят, что «аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10°С. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках.

Температура литого асфальта составляет 250 градусов, поэтому незначительная влага испаряется.

По ГОСТу водопроницаемость литого асфальта составляет 0,2%, то есть два грамма на один кг литой смеси. Это свойство не дает асфальту разрушаться».

О пресловутой «незначительной влаге» говорили и во время одного из объездов главы администрации Тулы Евгения Авилова, когда он проверял, как дорожники соблюдают правила ямочного ремонта. Приведу выдержку из релиза администрации Тулы:

«Технология ремонта такова. Сначала производится фрезерование ямы, потом ее очистка (продувание на случай попадания воды), и только потом участок заполняют асфальтом. Температура асфальта составляет 180 градусов, при этом остатки влаги, если она осталась, испаряются».

Однако на этом видео ни о каком «даже если влага осталась» и речи не идет. Кладут как есть, в снег и воду. Интересно, сколько продержится покрытие, сделанное по такой «упрощенной» технологии?

Напомним, работы по улице М. Жукова и ряде других сейчас проводят специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «КС-Строй», ООО «Каскад», ООО «ПромСтройГрупп».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:48 +2
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорогасфальт в снегямочный ремонт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С 31 января в Туле на некоторых улицах запретят остановку транспорта
С 31 января в Туле на некоторых улицах запретят остановку транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.