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В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог

Работы выполняют специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «КС-Строй», ООО «Каскад».

Так, 5 января ремонт литым асфальтобетоном осуществляется по следующим адресам: ул. Чмутова, ул. М. Горького (п. Косая Гора), Торховский проезд, ул. Союзная, ул. Благовещенская, ул. Крестовоздвиженская, Черниковский переулок.

Аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Температура литого асфальта составляет 250 градусов, поэтому незначительная влага испаряется. По ГОСТу водопроницаемость литого асфальта составляет 0,2%, то есть два грамма на один кг литой смеси. Это свойство не дает асфальту разрушаться. Гарантийный срок такого ремонта – один год. 

Бригады продолжают работы в новогодние праздники. Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

сегодня, в 19:38 0
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