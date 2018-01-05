В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Так, 5 января ремонт литым асфальтобетоном осуществляется по следующим адресам: ул. Чмутова, ул. М. Горького (п. Косая Гора), Торховский проезд, ул. Союзная, ул. Благовещенская, ул. Крестовоздвиженская, Черниковский переулок.

Аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Температура литого асфальта составляет 250 градусов, поэтому незначительная влага испаряется. По ГОСТу водопроницаемость литого асфальта составляет 0,2%, то есть два грамма на один кг литой смеси. Это свойство не дает асфальту разрушаться. Гарантийный срок такого ремонта – один год.

Бригады продолжают работы в новогодние праздники. Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.