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С 31 января в Туле на некоторых улицах запретят остановку транспорта

С 31 января в Туле на некоторых улицах запретят остановку транспорта

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

31 января в Туле вступят в силу изменения схемы движения транспорта.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, знак «Остановка запрещена» будет установлен на ул. Первомайской (на участке от ул. Демонстрации до дома №22 по ул. Д. Ульянова).

 

Еще один знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» появится в д. Струково. Ограничения будут введены на участке от ул. Центральной до ул. Овражной.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:34 0
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