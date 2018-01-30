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Туляки привезли 13 медалей со Всероссийских соревнований по панкратиону
На фото Джахонгир Куштанов. Фото с личной страницы спортсмена ВКонтакте.

Туляки привезли 13 медалей со Всероссийских соревнований по панкратиону

Подготовили нашу команду Татьяна Бурцева, Андрей Рюмшин и Джахонгир Куштанов.

Сборная Тульской области по спортивной борьбе — панкратиону — завоевала 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали на Всероссийском турнире в Москве.

В различных возрастных группах награды оспаривали 377 спортсменов из различных регионов нашей страны.

Победителями соревнований стали Максим Авдеев, Кирилл Меджидов, Артур Карапетян, Светлана Маркова, Джахонгир Куштанов и Семён Пашков, вторые места заняли Руслан Костомаров, Кирилл Сальник, Роман Сухоруков и Ярослав Дьячков, а Владимир Кондратьев, Юрий Кабанов и Рауф Шогуласенов стали третьими.

Подготовили нашу команду Татьяна Бурцева, Андрей Рюмшин и Джахонгир Куштанов.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 12:31 +6
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