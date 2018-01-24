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25 января в Туле ограничат движение и стоянку транспорта по улице Менделеевской

25 января в Туле ограничат движение и стоянку транспорта по улице Менделеевской

Это связано с праздником студентов.

25 января в Туле ограничат движение и стоянку транспорта по улице Менделеевской. Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского студенчества, на территории Тульского кремля.

С 00.00 до 21.00 будет ограничено движение, запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:51 −2
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