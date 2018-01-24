25 января в Туле ограничат движение и стоянку транспорта по улице Менделеевской. Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского студенчества, на территории Тульского кремля.

С 00.00 до 21.00 будет ограничено движение, запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской).