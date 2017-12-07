Тульский минздрав: необходимости введения в ТулГУ карантина нет

Сейчас в университете проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального министерства здравоохранения, у студентки Тульского Государственного Университета зарегистрирован летальный исход, предположительно от менингококковой инфекции.

Сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий медицинское наблюдение за состоянием здоровья студентов и преподавателей, близко контактировавших с больной. Организована экстренная вакцинация.

Необходимости введения карантина и приостановления образовательного процесса в университете нет. Проводится эпидемиологическое расследование с установлением причины летального исхода.

Возбудитель менингококковой инфекции передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при непосредственном тесном общении, близком контакте (до 1 метра) с инфицированным лицом. Менингококк неустойчив во внешней среде и передача его через предметы обихода не зарегистрирована.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области и министерства здравоохранения Тульской области.