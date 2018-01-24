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Система «СНЕГ» помогает тулякам добиться уборки своего двора

Система «СНЕГ» помогает тулякам добиться уборки своего двора

На базе ЕДДС внедрена система, которая позволяет городским службам и управляющим компаниям оперативно реагировать на жалобы жителей.

Как только информация о том, что во дворе или на дороге не убран снег, поступает от жителей в Единую дежурно-диспетчерскую службу, она сразу же принимается в работу и направляется ответственным лицам.

– Раньше жителям приходилось самостоятельно искать ответственного за состояние территории. Теперь им достаточно сообщить в ЕДДС, а отсюда сообщение сразу же поступит в профильное ведомство и в ответственную за наведение порядка организацию. Я считаю, что жителям так удобнее решать свои проблемы, а нам так проще анализировать работу УК и принимать меры, — пояснил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.

Звонки туляков принимают пять человек днём и четверо дежурных ночью. Их задача – скоординировать работу всех служб при поступлении жалоб.

По поводу уборки снега в городе звонки принимаются по короткому номеру 1391 или по телефону 47-20-37.

Ответственным за уборку снега даётся два дня на наведение порядка.

Помимо этого ЕДДС аккумулирует информацию о состоянии контейнерных площадок. Если она не была убрана в срок, то достаточно написать смс на 3434 с номером контейнерный площадки. Мусор должен быть ликвидирован с неё в течение суток.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:19 +1
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