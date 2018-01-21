Волейбольная «Тулица» обыграла «Приморочку»
Матч завершился со счетом 3:1.
Волейбольная «Тулица» в первом матче 11-го тура Высшей лиги «А» обыграла в Туле «Приморочку» из Владивостока со счетом 3:1.
Наши волейболистки уступили только во второй партии — 25:19, 15:25, 25:19, 25:17.
Главный тренер «Тулицы» Екатерина Леонова прокомментировала матч:
Екатерина Леонова
- Эта игра была очень важна дня нас. «Приморочка» — серьёзная команда. Соперник на данный момент находится выше нас в турнирной таблице. Мы крайне серьёзно относимся к данному матчу и чувствуем большую ответственность за результат игры. Нам нельзя давать сопернику ни единого права на победу, нужно постараться не допускать ни одной ошибки и двигаться всегда только вперёд.
Однако у нас были некоторые трудности — так, например, в начале девушки не справились с эмоциональным напряжением, но в конце первого сета взяли себя в руки. Во втором сете опять расслабились, подумав, что соперник уже переломлен. Конечно, «Приморочка» не теряла ни минуты и тут же воспользовалась таким преимуществом, — цитирует тренера пресс-служба клуба.
Сегодня, 21 января, «Тулица» и «Приморочка» сыграют второй матч в манеже центрального стадиона «Арсенал». Начало в 17.00. Приходите поддержать спортсменок!