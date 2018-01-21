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Волейбольная «Тулица» обыграла «Приморочку»
Фото Андрея Лыженкова.

Волейбольная «Тулица» обыграла «Приморочку»

Матч завершился со счетом 3:1.

Волейбольная «Тулица» в первом матче 11-го тура Высшей лиги «А» обыграла в Туле «Приморочку» из Владивостока со счетом 3:1.

Наши волейболистки уступили только во второй партии — 25:19, 15:25, 25:19, 25:17.

Главный тренер «Тулицы» Екатерина Леонова прокомментировала матч:

Екатерина Леонова

- Эта игра была очень важна дня нас. «Приморочка» — серьёзная команда. Соперник на данный момент находится выше нас в турнирной таблице. Мы крайне серьёзно относимся к данному матчу и чувствуем большую ответственность за результат игры. Нам нельзя давать сопернику ни единого права на победу, нужно постараться не допускать ни одной ошибки и двигаться всегда только вперёд.

Однако у нас были некоторые трудности — так, например, в начале девушки не справились с эмоциональным напряжением, но в конце первого сета взяли себя в руки. Во втором сете опять расслабились, подумав, что соперник уже переломлен. Конечно, «Приморочка» не теряла ни минуты и тут же воспользовалась таким преимуществом, — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Сегодня, 21 января, «Тулица» и «Приморочка» сыграют второй матч в манеже центрального стадиона «Арсенал». Начало в 17.00. Приходите поддержать спортсменок!

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Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 47
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Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 57
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 58
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 59
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 60
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 61
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Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 63
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 64
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 65
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 66
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 67
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 68
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 69
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Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 71
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Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 73
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 74
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 75
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 76
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 77
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 78
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 79
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 80
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 81
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 82
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 83
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 84
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 85
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 86
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 87
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 88
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 89
Матч «Тулица»-«Приморочка», Фото: 90
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:14 +6
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