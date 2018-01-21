Волейбольная «Тулица» обыграла «Приморочку»

- Эта игра была очень важна дня нас. «Приморочка» — серьёзная команда. Соперник на данный момент находится выше нас в турнирной таблице. Мы крайне серьёзно относимся к данному матчу и чувствуем большую ответственность за результат игры. Нам нельзя давать сопернику ни единого права на победу, нужно постараться не допускать ни одной ошибки и двигаться всегда только вперёд.

Однако у нас были некоторые трудности — так, например, в начале девушки не справились с эмоциональным напряжением, но в конце первого сета взяли себя в руки. Во втором сете опять расслабились, подумав, что соперник уже переломлен. Конечно, «Приморочка» не теряла ни минуты и тут же воспользовалась таким преимуществом, — цитирует тренера пресс-служба клуба.