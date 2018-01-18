Тулячка фиктивно зарегистрировала 24 иностранца

В Туле полицейские выявили случай фиктивной постановки на учет иностранцев. По предварительным данным, 29-летняя женщина зарегистрировала в доме на территории поселка Ленинский 24 мигранта. При этом она не предоставила иностранцам фактических мест для проживания.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, подозреваемая призналась в нарушении закона. Полицейские выясняют все детали происшествия.