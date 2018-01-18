новости
новости
Регистрация
Тулячка фиктивно зарегистрировала 24 иностранца

Тулячка фиктивно зарегистрировала 24 иностранца

Полицейские выясняют все детали происшествия.

В Туле полицейские выявили случай фиктивной постановки на учет иностранцев. По предварительным данным, 29-летняя женщина зарегистрировала в доме на территории поселка Ленинский 24 мигранта. При этом она не предоставила иностранцам фактических мест для проживания.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, подозреваемая призналась в нарушении закона. Полицейские выясняют все детали происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:34 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фиктивная пропискаполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области сотрудники МЧС освободили мост ото льда
В Тульской области сотрудники МЧС освободили мост ото льда
Еще одна жертва менингита в Туле: 19-летняя сотрудница «Мегафона» умерла в больнице
Еще одна жертва менингита в Туле: 19-летняя сотрудница «Мегафона» умерла в больнице
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.