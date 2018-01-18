Златослава, Демид и Климентий: какие имена туляки выбирали для своих детей в 2017 году

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В прошлом году в области появились на свет более 13 000 малышей.

18 января в здании регионального правительства председатель комитета Тульской области по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Татьяна Абросимова подвела итоги работы ведомства в 2017 году и планах на текущий год.

Так, за прошедший год в Тульской области родилось 13 603 малыша. 51% новорожденных — мальчики, 49% – девочки. На свет появились 114 пар двойняшек и три тройни.

При этом первые дети в семьях составили 41%, вторые — 39%, третьи — 13%, четвертые и последующие — 7%.

Самыми популярными именами в 2017 году для мальчиков стали Артём, Максим, Александр и Дмитрий, для девочек — Виктория, Мария, София и Анна. В список самых редких имен вошли Анисья, Златослава, Марфа, Мира, Демид, Радомир, Ратибор и Климентий.

По словам Абросимовой, в прошлом году на территории Тульской области уменьшилось количество смертей. Количество подобных записей за прошлый год сократилось на 3% и составило 24 711 актов.