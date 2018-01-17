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В Туле водитель-«инвалид» заперся в машине, чтобы ее не эвакуировали
Фото пользователь XAHT.

В Туле водитель-«инвалид» заперся в машине, чтобы ее не эвакуировали

Мужчина припарковал свое авто на тротуаре.

16 января в Туле во дворе дома №10 по улице Революции произошла интересная история. Об этом написал в блоге «Народный журналист» наш пользователь XAHT.

– Возле подъезда стоял экипаж ДПС и эвакуатор, который пытался увезти припаркованный на тротуаре автомобиль. Водитель авто заперся внутри машины и заявил, что он инвалид и ему можно везде парковаться.

Сотрудники ДПС попросили предоставить документы на машину, однако владелец не спешил соглашаться с гаишниками. Выйти из автомобиля мужчина также категорически отказался.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, чем закончилась эта история:

– На автомобиле не было опознавательных знаков, информирующих о том, что транспортным средством может управлять инвалид. На владельца составлен административный протокол за нарушение правил парковки.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:43 +7
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