В Туле водитель-«инвалид» заперся в машине, чтобы ее не эвакуировали
Мужчина припарковал свое авто на тротуаре.
16 января в Туле во дворе дома №10 по улице Революции произошла интересная история. Об этом написал в блоге «Народный журналист» наш пользователь XAHT.
– Возле подъезда стоял экипаж ДПС и эвакуатор, который пытался увезти припаркованный на тротуаре автомобиль. Водитель авто заперся внутри машины и заявил, что он инвалид и ему можно везде парковаться.
Сотрудники ДПС попросили предоставить документы на машину, однако владелец не спешил соглашаться с гаишниками. Выйти из автомобиля мужчина также категорически отказался.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, чем закончилась эта история:
– На автомобиле не было опознавательных знаков, информирующих о том, что транспортным средством может управлять инвалид. На владельца составлен административный протокол за нарушение правил парковки.