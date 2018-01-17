В Туле продают коллекцию машинок Porsche за 10 млн рублей

«Коллекция исключительно Porsche, все разные. Количество 51 единица. По отдельности не продаю. Для очень богатых ценителей Porsche, у которых уйма денежных средств! Срочно!!!» — пишет автор объявления.

За свою коллекцию он действительно просит уйму — целых 10 миллионов рублей.

К слову, это рекордная цена на коллекции моделей среди объявлений этой категории по всей стране.

Ближе всего по цене к тульскому коллекционеру подобрались краснодарцы.

4 000 003 рубля просят за коллекцию Opel, Porsche и VW 1/43. В этом лоте 70 машинок.

Найдется ли покупатель на тульскую коллекцию, вопрос, потому что 10 млн можно попросить и «за просто так», никто ж не мешает!

Масштабные модели автомобилей коллекционируют во всем мире с начала XX века. Считается, что исторически подобное коллекционирование возникло в результате обычного собирания игрушечных машин детьми. Хотя изначально моделями пользовались коммивояжеры для рекламы, чтобы дать клиенту возможность «пощупать» будущий автомобиль.

Коллекционеры моделей автомобилей, как правило, специализируются на одном масштабе или по направлениям (только легковые, только грузовые, только спецмашины и т. д.).