новости
новости
Регистрация
Незаконно занял землю: Областные власти заставляют частника снести забор возле Центрального парка

Незаконно занял землю: Областные власти заставляют частника снести забор возле Центрального парка

Дело о 109 кв. метрах городской земли дошло до суда.

Как следует из сообщения министерства имущественных и земельных отношений, еще «в мае 2017 года сотрудниками МИЗО Тульской области проводилось мероприятие в рамках муниципального земельного контроля по улице Тульского рабочего полка в Советском территориальном округе города Тулы.

В ходе мероприятия по контролю выявлен факт использования земельного участка площадью 109 кв. м при отсутствии у граждан предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок. Землепользователем был ограничен свободный доступ на прилегающую со стороны земель общего пользования территорию посредством установки ограждения». Как стало известно Myslo, речь идет о доме на пересечении улиц Тульского Рабочего полка и 3-й Озерной (район Центрального парка им. П. П. Белоусова). Собственник огородил дом забором, как можно увидеть на фото. Получается, что землю площадью 109 кв. метров он занял незаконно.

МИЗО решило принудить домовладельца снести забор через суд. Решение Советского районного суда Тулы вступило в силу 3 октября 2017 года.

Интересно, судебные разбирательства коснулись только одного домовладения? По улице Тульского Рабочего полка, так же как и в большей части всего частного сектора Тулы, заборы ставили кто во что горазд. Вероятно, катализатором действа выступило заявление соседей, так же как и в истории со сносом таунхауса.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:24 +8
Другие статьи по темам
Событие
незаконно заняли землюнезаконная землязаборсудМИЗО
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как в Туле «убивают» легкую атлетику
Как в Туле «убивают» легкую атлетику
В Туле водитель-«инвалид» заперся в машине, чтобы ее не эвакуировали
В Туле водитель-«инвалид» заперся в машине, чтобы ее не эвакуировали
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.