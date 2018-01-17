Незаконно занял землю: Областные власти заставляют частника снести забор возле Центрального парка

Как следует из сообщения министерства имущественных и земельных отношений, еще «в мае 2017 года сотрудниками МИЗО Тульской области проводилось мероприятие в рамках муниципального земельного контроля по улице Тульского рабочего полка в Советском территориальном округе города Тулы.

В ходе мероприятия по контролю выявлен факт использования земельного участка площадью 109 кв. м при отсутствии у граждан предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок. Землепользователем был ограничен свободный доступ на прилегающую со стороны земель общего пользования территорию посредством установки ограждения». Как стало известно Myslo, речь идет о доме на пересечении улиц Тульского Рабочего полка и 3-й Озерной (район Центрального парка им. П. П. Белоусова). Собственник огородил дом забором, как можно увидеть на фото. Получается, что землю площадью 109 кв. метров он занял незаконно.

МИЗО решило принудить домовладельца снести забор через суд. Решение Советского районного суда Тулы вступило в силу 3 октября 2017 года.

Интересно, судебные разбирательства коснулись только одного домовладения? По улице Тульского Рабочего полка, так же как и в большей части всего частного сектора Тулы, заборы ставили кто во что горазд. Вероятно, катализатором действа выступило заявление соседей, так же как и в истории со сносом таунхауса.