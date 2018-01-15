Водоснабжение в Узловой восстановлено

Фото ГУ МЧС по ТО.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тульской области, 15 января по состоянию на 2.55 водоснабжение полностью восстановлено. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Напомним , 14 января в 13.00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Узловском районе.

Снижение давления в трубах или вовсе отсутствие воды первыми заметиили жители верхних этажей и обратились в администрацию района и управляющую компанию. К полудню стало понятно, что авария произошла на территории РЖД.

Из-за этого без водоснабжения остались 2 микрорайона: Красная Узловая и Северный городок, это около 900 домов различной этажности с общим числом жителей более 12 000 человек.