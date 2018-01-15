Фото ГУ МЧС по ТО.
Водоснабжение в Узловой восстановлено
Коммунальная авария оставила без воды 12 000 жителей.
Как сообщили в ГУ МЧС по Тульской области, 15 января по состоянию на 2.55 водоснабжение полностью восстановлено.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Напомним, 14 января в 13.00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Узловском районе.
Снижение давления в трубах или вовсе отсутствие воды первыми заметиили жители верхних этажей и обратились в администрацию района и управляющую компанию. К полудню стало понятно, что авария произошла на территории РЖД.
Из-за этого без водоснабжения остались 2 микрорайона: Красная Узловая и Северный городок, это около 900 домов различной этажности с общим числом жителей более 12 000 человек.
На место проведения аварийно-восстановительных работ доставлены технические средства. В 20.20 земляные работы завершились и началась замена поврежденного участка трубы.
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