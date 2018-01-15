Пожар на «Воловском бройлере» случился из-за неисправности электропроводки

В ночь на 15 января в поселке Волово Тульской области загорелось нежилое здание птицефабрики.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тульской области, 15 января 2018 года в 2.09 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании нежилого здания, расположенного по адресу: Воловский район, п. Волово, ул. Слепцова.

Как стало известно Myslo, это здание принадлежит птицекомплексу «Воловский бройлер».

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов.

Когда пожарные прибыли на место, открытого огня не было. Помещение было сильно задымлено. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 6 единиц техники.

Причиной задымления в МЧС назвали неисправность электропроводки.