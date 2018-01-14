В Новомосковске в трех микрорайонах восстановлено отопление
Авария произошла сегодня днем, около 14.00, на улице Донской проезд.
Произошел прорыв трубы первичного контура ГРЭС на улице Донской проезд. В результате три микрорайона: 5 и 6-ой Урванский, а также Залесный остались без отопления.
Глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев сообщал Myslo, что на данный момент авария устранена.
Вадим Жерздев
– В первичном контуре ГРЭС теплоноситель имеет давление 9-12 атмосфер и температуру 140 градусов. Чтобы произвести ремонтные работы, нужно было снизить давление и температуру теплоносителя до 100 градусов. После был заварен шов. Но теперь надо плавно вернуться к первоначальным параметрам давления и температуры, чтобы все прошло безаварийно. Ночью батареи в квартирах опять будет горячими.
Ожидается, что в ночью теплоснабжение полностью вернется в штатный режим.
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