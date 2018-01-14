В Новомосковске в трех микрорайонах восстановлено отопление

– В первичном контуре ГРЭС теплоноситель имеет давление 9-12 атмосфер и температуру 140 градусов. Чтобы произвести ремонтные работы, нужно было снизить давление и температуру теплоносителя до 100 градусов. После был заварен шов. Но теперь надо плавно вернуться к первоначальным параметрам давления и температуры, чтобы все прошло безаварийно. Ночью батареи в квартирах опять будет горячими.