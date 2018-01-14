новости
новости
Регистрация
В Новомосковске в трех микрорайонах восстановлено отопление

В Новомосковске в трех микрорайонах восстановлено отопление

Авария произошла сегодня днем, около 14.00, на улице Донской проезд.

Произошел прорыв трубы первичного контура ГРЭС на улице Донской проезд. В результате три микрорайона: 5 и 6-ой Урванский, а также Залесный остались без отопления.
 
Глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев сообщал Myslo, что на данный момент авария устранена.
 
Вадим Жерздев

Вадим Жерздев

– В первичном контуре ГРЭС теплоноситель имеет давление 9-12 атмосфер и температуру 140 градусов. Чтобы произвести ремонтные работы, нужно было снизить давление и температуру теплоносителя до 100 градусов. После был заварен шов. Но теперь надо плавно вернуться к первоначальным параметрам давления и температуры, чтобы все прошло безаварийно. Ночью батареи в квартирах опять будет горячими.
 
Ожидается, что в ночью теплоснабжение полностью вернется в штатный режим.
Автор: Юлия Александрова, вчера, в 23:53 0
Другие статьи по темам
Событие
Коммунальная авария
Люди
Вадим Жерздев
Место
НовомосковскТульская область
Прочее
нет отопления

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Водоснабжение в Узловой восстановлено
Водоснабжение в Узловой восстановлено
Водоснабжение в Узловой восстановят к двум часам ночи
Водоснабжение в Узловой восстановят к двум часам ночи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.