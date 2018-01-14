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Коммунальная авария в Тульской области: 12 тысяч человек остались без воды

Коммунальная авария в Тульской области: 12 тысяч человек остались без воды

На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Теплоснабжение не нарушено.

14 января 2018 года в 13:00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Узловском районе.
 
Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в район происшествия убыла оперативная группа Узловского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.
 
 
В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что в результате аварии без водоснабжения остались около 900 домов различной этажности с общим числом жителей более 12 000 человек.
 
На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Теплоснабжение не нарушено.
 
Подвоз технической воды по потребности будет осуществляться с 13:30 на 2-х открытых площадках по адресам:
- мкр. «Красная Узловая» ул. Завенягина д. 28 магазин «Дикси»;
- мкр. «Красная Узловая» ул. Мира д. 14, магазин «Магнит».
 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:15 +3
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