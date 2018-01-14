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Водоснабжение в Узловой восстановят к двум часам ночи
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Водоснабжение в Узловой восстановят к двум часам ночи

До сих пор 12 000 жителей остаются без воды. Устранить коммунальную аварию в нормативные сроки не удалось.

14 января в 13:00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Узловском районе. 

Снижение давления в трубах или вовсе отсутствие воды первыми заметиили жители верхних этажей и обратились в администрацию района и управляющую компанию. К полудню стало понятно, что авария произошла на территории РЖД.
 
Из-за этого без водоснабжения остались 2 микрорайона: Красная Узловая и Северный городок, это около 900 домов различной этажности с общим числом жителей более 12 000 человек.
 
На место проведения аварийно-восстановительных работ доставлены технические средства. В 20:20 земляные работы завершились и началась замена поврежденного участка трубы.
 
 
Как сообщил глава администрации Узловского района Николай Терехов, работы завершаются. В ближайшее время начнется заполнение системы водой. До жителей она дойдет примерно к 2 часам ночи. Ранее сообщалось, что водоснабжение будет восстановлено не позже 20.00.
 
Теплоснабжение в домах не нарушено. Подвоз технической воды по потребности осуществляется на 2-х открытых площадках.
 
Автор: Юлия Александрова, вчера, в 23:25 0
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