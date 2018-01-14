Водоснабжение в Узловой восстановят к двум часам ночи

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

До сих пор 12 000 жителей остаются без воды. Устранить коммунальную аварию в нормативные сроки не удалось.

14 января в 13:00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Узловском районе.



Снижение давления в трубах или вовсе отсутствие воды первыми заметиили жители верхних этажей и обратились в администрацию района и управляющую компанию. К полудню стало понятно, что авария произошла на территории РЖД.

Из-за этого без водоснабжения остались 2 микрорайона: Красная Узловая и Северный городок, это около 900 домов различной этажности с общим числом жителей более 12 000 человек.

На место проведения аварийно-восстановительных работ доставлены технические средства. В 20:20 земляные работы завершились и началась замена поврежденного участка трубы. Как сообщил глава администрации Узловского района Николай Терехов , работы завершаются. В ближайшее время начнется заполнение системы водой. До жителей она дойдет примерно к 2 часам ночи. Ранее сообщалось, что водоснабжение будет восстановлено не позже 20.00.

Теплоснабжение в домах не нарушено. Подвоз технической воды по потребности осуществляется на 2-х открытых площадках.