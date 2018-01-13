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На трассе М-4 опрокинулся «Рено»: четверо пострадали
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе М-4 опрокинулся «Рено»: четверо пострадали

Всех пострадавших госпитализировали.

12 января в 17.35 на 278-м км трассы М-4 «Дон» произошло ДТП. По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В ДТП пострадали водитель и три пассажира: 66-летняя и 65-летняя женщины, а также 50-летний мужчина. Все пострадавших госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:03 +1
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