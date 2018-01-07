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Праздничная афиша на 7 января: дискотека go-go, фейерверк и закрытие главной ёлки Тулы
Фото из архива Myslo.

Праздничная афиша на 7 января: дискотека go-go, фейерверк и закрытие главной ёлки Тулы

Туляков ждет насыщенная развлекательная программа!

Публикуем афишу праздничных мероприятий на 7 января.

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Эстрада:

13.00 — дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

15.00 — рождественский духовой оркестр.

16.00 — концертная программа «Рождество»

17.00 — световое шоу.

Площадка у здания администрации:

13.00 — Fitness mix Dancing.

13.30 — DJ-сет.

15.30 — танцевальный мастер-класс.

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Пролетарский Парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 — детская анимационная программа «Зима по — тульски».

13.00 — концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.

Пос. Михалково, ул. Колхозная, 77-а:

12.00 — игровая программа «Рождественские встречи».

Площадь Ленина:

18.00 — рождественский зимний кинотеатр,

19.00 — рождественский концерт. Фейерверк. Закрытие главной елки города,

20.30 — молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

Рождество с размахом отпразднуют и на «Октаве». Подробнее здесь.

Сюжет: Новый год - 2018
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