Праздничная афиша на 7 января: дискотека go-go, фейерверк и закрытие главной ёлки Тулы
Туляков ждет насыщенная развлекательная программа!
Публикуем афишу праздничных мероприятий на 7 января.
Центральный парк культуры и отдыха им.
Эстрада:
13.00 — дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
15.00 — рождественский духовой оркестр.
16.00 — концертная программа «Рождество»
17.00 — световое шоу.
Площадка у здания администрации:
13.00 — Fitness mix Dancing.
13.30 — DJ-сет.
15.30 — танцевальный мастер-класс.
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Пролетарский Парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 — детская анимационная программа «Зима по — тульски».
13.00 — концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.
Пос. Михалково, ул. Колхозная, 77-а:
12.00 — игровая программа «Рождественские встречи».
Площадь Ленина:
18.00 — рождественский зимний кинотеатр,
19.00 — рождественский концерт. Фейерверк. Закрытие главной елки города,
20.30 — молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
Рождество с размахом отпразднуют и на «Октаве». Подробнее здесь.