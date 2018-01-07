Пьяный житель Узловой избил двух полицейских

Сейчас следователи выясняют все детали происшествия.

6 января следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Узловой. Он подозревается в ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

По версии следствия, ночью 6 января в кафе на улице Советской прибыли сотрудники полиции: им сообщили, что молодой человек избил девушку. Находившиеся в заведении приятели дебошира попытались помешать полицейским доставить подозреваемого в отдел полиции.

Один из посетителей кафе, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком в лицо сержанта полиции, а затем ногой ударил в грудь старшего сержанта полиции — женщину.

Оба представителя власти находились при исполнении служебных обязанностей.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, устанавливаются все обстоятельства происшествия.