новости
новости
Регистрация
Пьяный житель Узловой избил двух полицейских

Пьяный житель Узловой избил двух полицейских

Сейчас следователи выясняют все детали происшествия.

6 января следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Узловой. Он подозревается в ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

По версии следствия, ночью 6 января в кафе на улице Советской прибыли сотрудники полиции: им сообщили, что молодой человек избил девушку. Находившиеся в заведении приятели дебошира попытались помешать полицейским доставить подозреваемого в отдел полиции.

Один из посетителей кафе, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком в лицо сержанта полиции, а затем ногой ударил в грудь старшего сержанта полиции — женщину.

Оба представителя власти находились при исполнении служебных обязанностей.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:26 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьУзловая
Прочее
избил полицейскихуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ГИБДД сократят 10 тысяч должностей
В ГИБДД сократят 10 тысяч должностей
Праздничная афиша на 7 января: дискотека go-go, фейерверк и закрытие главной ёлки Тулы
Праздничная афиша на 7 января: дискотека go-go, фейерверк и закрытие главной ёлки Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.