Алексей Дюмин поздравил туляков с Рождеством Христовым
7 января православные отмечают этот праздник.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей с Рождеством.
- Уважаемые священнослужители Тульской митрополии! Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Это один из самых любимых праздников для всех православных людей. Он дарит нам радость и умиротворение, вселяет в наши сердца любовь и доброту.
Сегодня мы бережно храним наши давние духовные и культурные традиции, которые помогают нам преодолевать трудности, укреплять в обществе гражданский мир и согласие.
Уверен, что христианские ценности милосердия, сострадания, любви к ближнему всегда будут оставаться нравственным ориентиром для нынешних и будущих поколений.
От всей души желаю вам счастья, благополучия, мира и добра!