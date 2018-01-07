Алексей Дюмин поздравил туляков с Рождеством Христовым

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей с Рождеством.

- Уважаемые священнослужители Тульской митрополии! Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Это один из самых любимых праздников для всех православных людей. Он дарит нам радость и умиротворение, вселяет в наши сердца любовь и доброту.

Сегодня мы бережно храним наши давние духовные и культурные традиции, которые помогают нам преодолевать трудности, укреплять в обществе гражданский мир и согласие.

Уверен, что христианские ценности милосердия, сострадания, любви к ближнему всегда будут оставаться нравственным ориентиром для нынешних и будущих поколений.

От всей души желаю вам счастья, благополучия, мира и добра!