Фото из архива Myslo.
В новогоднюю ночь тульские спасатели будут дежурить на площади Ленина
Бойцы пожарной охраны проконтролируют не только пожароопасную обстановку на территории вверенной им зоны, но и проследят за порядком среди гостей праздника.
В Туле главной новогодней развлекательной площадкой города по традиции является площадь Ленина. О том, какие мероприятия там пройдут, мы писали подробно здесь.
Обеспечивать безопасность на мероприятии будут сотрудники управления надзорной деятельности и службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тульской области. Бойцы пожарной охраны проконтролируют не только пожароопасную обстановку на территории вверенной им зоны, но и проследят за порядком среди гостей праздника.
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