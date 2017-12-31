новости
новости
Регистрация
В новогоднюю ночь тульские спасатели будут дежурить на площади Ленина
Фото из архива Myslo.

В новогоднюю ночь тульские спасатели будут дежурить на площади Ленина

Бойцы пожарной охраны проконтролируют не только пожароопасную обстановку на территории вверенной им зоны, но и проследят за порядком среди гостей праздника.

В Туле главной новогодней развлекательной площадкой города по традиции является площадь Ленина. О том, какие мероприятия там пройдут, мы писали подробно здесь.

Обеспечивать безопасность на мероприятии будут сотрудники управления надзорной деятельности и службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тульской области. Бойцы пожарной охраны проконтролируют не только пожароопасную обстановку на территории вверенной им зоны, но и проследят за порядком среди гостей праздника.

Сюжет: Новый год - 2018
Тульский Дед Мороз поздравляет портальцев с Новым годом!
Жизнь Тулы и области
Тульский Дед Мороз поздравляет портальцев с Новым годом!
сегодня, в 00:01, 92 657 9
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым годом!
Жизнь Тулы и области
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым годом!
сегодня, в 00:00, 55 728 23
Туляков поздравили главы правительства Тульской области, чиновники и предприниматели
Жизнь Тулы и области
Туляков поздравили главы правительства Тульской области, чиновники и предприниматели
вчера, в 13:00, 37 1372 -1
Как работает Тула в новогодние каникулы
Жизнь Тулы и области
Как работает Тула в новогодние каникулы
вчера, в 10:00, 47 2020 3
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 19:53 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дежурствоНовый годспасателисотрудники МЧС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Футболисты «Арсенала» поздравили туляков с Новым годом
Футболисты «Арсенала» поздравили туляков с Новым годом
Что просили россияне у Деда Мороза?
Что просили россияне у Деда Мороза?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.