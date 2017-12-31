В новогоднюю ночь тульские спасатели будут дежурить на площади Ленина

Фото из архива Myslo.

Бойцы пожарной охраны проконтролируют не только пожароопасную обстановку на территории вверенной им зоны, но и проследят за порядком среди гостей праздника.

В Туле главной новогодней развлекательной площадкой города по традиции является площадь Ленина. О том, какие мероприятия там пройдут, мы писали подробно здесь.

Обеспечивать безопасность на мероприятии будут сотрудники управления надзорной деятельности и службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тульской области. Бойцы пожарной охраны проконтролируют не только пожароопасную обстановку на территории вверенной им зоны, но и проследят за порядком среди гостей праздника.