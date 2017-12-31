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Евгений Авилов приглашает туляков встретить Новый год на главной площади города
Фото из архива Myslo.

Евгений Авилов приглашает туляков встретить Новый год на главной площади города

Глава администрации Тулы лично будет присутствовать на празднике.

Новый год с нетерпением ждут дети и взрослые. Этот праздник жители Большой Тулы и гости города могут встретить на площади Ленина у главной елки города.

- Дорогие друзья! Все мы ждем Нового года с радостью, долго готовимся к нему, чтобы в волшебную ночь порадовать сюрпризами близких нам людей. Искренне желаю, чтобы в 2018-м году все ваши мечты воплотились в жизнь. Счастья, здоровья и благополучия! Мира всем нам! И приглашаю всех в главную ночь года на главную елку города! Встретим праздник вместе! - говорит Евгений Авилов.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на главной площади будет шумно и весело:

  • 23.00 – интерактивно-развлекательная программа «Тульская зима» - новогодние игры с аниматорами;
  • 23.10 – выступление группы «Комбинация»;
  • 23.55 – на большом экране сцены состоится трансляция новогоднего обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина;
  • 0.01 – с последним боем курантов залпы фейерверка ознаменуют начало Нового 2018 года;
  • 0.10 – на площади начнется выступление группы «Рефлекс».

В новогоднюю ночь будет работать дискотека с тульскими исполнителями и диджеями. Запланирована трансляция новогоднего огонька.

Помимо праздничной программы на площади будет организовано несколько интерактивных зон: Губернский каток, «Караоке-клуб» с новогодними песнями, собачьи упряжки.

Несколько команд ледорубов на глазах туляков превратят ледяные глыбы в скульптуры, а клуб «Витязь» представит традиционные зимние русские забавы: бой новогодними мешками, метание валенка, перетягивание каната, футбол с метлами.

Согреться тулякам и гостям города в новогоднюю ночь помогут горячий чай из самовара на дровах с тульскими пряниками, белевской пастилой, вкусными пирожками, а также безалкогольный глинтвейн, карамельные яблочки, большая блинница на дровах. Будут представлены блюда национальной кухни.

Хоровод вокруг елки, предсказания-пожелания, конкурс загадок и стихотворений, посвященных зиме, Новому году и многое другое.

Для удобства жителей в новогоднюю ночь городской транспорт будет работать до 4.15 утра.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:19 +3
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