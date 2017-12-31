Евгений Авилов приглашает туляков встретить Новый год на главной площади города

Фото из архива Myslo.

Новый год с нетерпением ждут дети и взрослые. Этот праздник жители Большой Тулы и гости города могут встретить на площади Ленина у главной елки города.

- Дорогие друзья! Все мы ждем Нового года с радостью, долго готовимся к нему, чтобы в волшебную ночь порадовать сюрпризами близких нам людей. Искренне желаю, чтобы в 2018-м году все ваши мечты воплотились в жизнь. Счастья, здоровья и благополучия! Мира всем нам! И приглашаю всех в главную ночь года на главную елку города! Встретим праздник вместе! - говорит Евгений Авилов.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на главной площади будет шумно и весело:

23.00 – интерактивно-развлекательная программа «Тульская зима» - новогодние игры с аниматорами;

23.10 – выступление группы «Комбинация»;

23.55 – на большом экране сцены состоится трансляция новогоднего обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина;

0.01 – с последним боем курантов залпы фейерверка ознаменуют начало Нового 2018 года;

0.10 – на площади начнется выступление группы «Рефлекс».

В новогоднюю ночь будет работать дискотека с тульскими исполнителями и диджеями. Запланирована трансляция новогоднего огонька.

Помимо праздничной программы на площади будет организовано несколько интерактивных зон: Губернский каток, «Караоке-клуб» с новогодними песнями, собачьи упряжки.

Несколько команд ледорубов на глазах туляков превратят ледяные глыбы в скульптуры, а клуб «Витязь» представит традиционные зимние русские забавы: бой новогодними мешками, метание валенка, перетягивание каната, футбол с метлами.

Согреться тулякам и гостям города в новогоднюю ночь помогут горячий чай из самовара на дровах с тульскими пряниками, белевской пастилой, вкусными пирожками, а также безалкогольный глинтвейн, карамельные яблочки, большая блинница на дровах. Будут представлены блюда национальной кухни.

Хоровод вокруг елки, предсказания-пожелания, конкурс загадок и стихотворений, посвященных зиме, Новому году и многое другое.

Для удобства жителей в новогоднюю ночь городской транспорт будет работать до 4.15 утра.