Туляков приглашают встретить Новый год на площади Ленина

В новогоднюю ночь 31 декабря на главной площади будет шумно и весело

Новый год – самый долгожданный и волнующий праздник, который с нетерпением ждут дети и взрослые, ожидая чуда, светлой сказки и нового счастья.

Этот праздник жители могут встретить на площади Ленина у главной ёлки города.

В этом году площадь Ленина украшена для туляков совершенно по-новому: при входе установлена праздничная арка, аллея световых деревьев, многочисленные фотозоны для взрослых и детей. Главная ёлка расположена в центре площади, помимо огней она украшена новыми игрушками – тульскими брендами.

В новогоднюю ночь 31 декабря на главной площади будет шумно и весело:

23:00 - интерактивно-развлекательная программа «Тульская зима» - новогодние игры с аниматорами.

23:10 - выступление группы «КОМБИНАЦИЯ».

23:55 - на большом экране сцены состоится трансляция новогоднего обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина

С последним боем курантов залпы фейерверка ознаменуют начало Нового, 2018 года.

00:10 - на площади начнется выступление группы «РЕФЛЕКС».

В новогоднюю ночь будет работать дискотека с тульскими исполнителями и диджеями. Запланирована трансляция новогоднего огонька.

Помимо праздничной программы на площади будет организовано несколько интерактивных зон: Губернский каток, «Караоке клуб» с новогодними песнями.

Несколько команд ледорубов на глазах туляков превратят ледяные глыбы в скульптуры, а клуб «Витязь» представит традиционные зимние русские забавы: бой новогодними мешками, метание валенка, перетягивание каната, футбол с метлами.

На площади можно будет прокатиться на собачьих упряжках. Согреться тулякам и гостям города в новогоднюю ночь помогут горячий чай из самовара на дровах с тульскими пряниками, белевской пастилой, вкусными пирожками, а также безалкогольный глинтвейн, карамельные яблочки, большая блинница на дровах. Будут представлены блюда национальной кухни.

Также участников праздника ждут хоровод вокруг ёлки, предсказания-пожелания, конкурс загадок и стихотворений, посвященных зиме, Новому году и многое другое.

В новогоднюю ночь городской транспорт будет работать до 4:15 утра.

Встречайте Новый год на главной площади нашего города!