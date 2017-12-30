Тульский фонд «Перспектива» подарил студентам железнодорожного техникума поездку в Московский планетарий

Преподаватель техникума Валерий Степанов написал письмо Президенту РФ Владимиру Путину. В нем он попросил главу государства о посещении Московского планетария. Письмо дошло до Администрации Президента и было переадресовано Губернатору Тульской области Алексею Дюмину, который рассмотрев его, принял решение исполнить новогоднюю мечту ребят.

27 декабря директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева вручила студентам и преподавателю техникума Валерию Степанову сертификат на посещение планетария и поздравление от Губернатора Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится: «Дорогие ребята! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть эти праздники принесут вам тепло и уют, а подарок от фонда «Перспектива» яркие впечатления и отличного настроения. Желаю здоровья, счастья, благополучия и успехов в учебе».

Юлия Федосеева отметила, что эта предновогодняя неделя посвящена новогоднему проекту «Подари мечту», который фонд начал реализовывать в 2016 году. Директор фонда поздравила ребят с наступающим Новым Годом.

28 декабря ребята посетили Московский планетарий, а сегодня - поделились своими впечатлениями от поездки. «Было очень здорово! Планетарий великолепен, нам показали много звёзд, модули, шаттлы, планеты. Были даже тренажеры, на которых нам удалось потренироваться. В планетарии мы провели больше двух часов, уходить не хотелось. Спасибо Алексею Дюмину за эту поездку»,- поделился своими впечатлениями студент 2 курса Денис Титов.