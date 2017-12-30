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Тульский фонд «Перспектива» подарил студентам железнодорожного техникума поездку в Московский планетарий

Тульский фонд «Перспектива» подарил студентам железнодорожного техникума поездку в Московский планетарий

Предновогодняя неделя посвящена новогоднему проекту «Подари мечту», который фонд начал реализовывать в 2016 году.

Преподаватель техникума Валерий Степанов написал письмо Президенту РФ Владимиру Путину. В нем он попросил главу государства о посещении Московского планетария. Письмо дошло до Администрации Президента и было переадресовано Губернатору Тульской области Алексею Дюмину, который рассмотрев его, принял решение исполнить новогоднюю мечту ребят. 
 
27 декабря директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева вручила студентам и преподавателю техникума  Валерию Степанову сертификат на посещение планетария и поздравление от Губернатора Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится: «Дорогие ребята! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть эти праздники принесут вам тепло и уют, а подарок от фонда «Перспектива» яркие впечатления и отличного настроения. Желаю здоровья, счастья, благополучия и успехов в учебе». 
 
Юлия Федосеева отметила, что эта предновогодняя неделя посвящена  новогоднему проекту «Подари мечту», который фонд начал реализовывать в 2016 году.  Директор фонда поздравила ребят с наступающим Новым Годом.
 
28 декабря ребята посетили Московский планетарий, а сегодня -  поделились своими впечатлениями от поездки. «Было очень здорово! Планетарий великолепен, нам показали много звёзд, модули, шаттлы, планеты. Были даже тренажеры, на которых нам удалось потренироваться.  В планетарии мы провели больше двух часов, уходить не хотелось. Спасибо Алексею Дюмину за эту поездку»,- поделился своими впечатлениями студент 2 курса Денис Титов.
сегодня, в 15:53 0
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