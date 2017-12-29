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Часть домов в Туле остались без воды
Фото gorodns.ru

Часть домов в Туле остались без воды

Отключения связаны с ремонтными работами.

Специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят плановые ремонтные работы на трубопроводе на ул. Вересаева, 15 и на ул. Дзержинского в пос. Барсуки.

До окончания работ подача холодной воды прекращена по адресам:

  • ул. Вересаева, 15, 11, 18, 9;
  • ул. Демонстрации, 17;
  • ул. Фрунзе, 20, 24, 22, 20-а;
  • п. Барсуки.

В селе Федоровка произошла коммунальная авария на ул. Центральной, 69.

Без воды остались дома в частном секторе:

  • ул. Механизаторов;
  • ул. Молодежная;
  • ул. Центральная;
  • ул. Шоссейная;
  • ул. Станционная;
  • ул. Строителей.

О времени окончания ремонтно-восстановительных работ не сообщается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:48 0
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