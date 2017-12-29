Часть домов в Туле остались без воды

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Специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят плановые ремонтные работы на трубопроводе на ул. Вересаева, 15 и на ул. Дзержинского в пос. Барсуки.

До окончания работ подача холодной воды прекращена по адресам:

ул. Вересаева, 15, 11, 18, 9;

ул. Демонстрации, 17;

ул. Фрунзе, 20, 24, 22, 20-а;

п. Барсуки.

В селе Федоровка произошла коммунальная авария на ул. Центральной, 69.

Без воды остались дома в частном секторе:

ул. Механизаторов;

ул. Молодежная;

ул. Центральная;

ул. Шоссейная;

ул. Станционная;

ул. Строителей.

О времени окончания ремонтно-восстановительных работ не сообщается.