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Часть домов в Туле остались без воды
Отключения связаны с ремонтными работами.
Специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят плановые ремонтные работы на трубопроводе на ул. Вересаева, 15 и на ул. Дзержинского в пос. Барсуки.
До окончания работ подача холодной воды прекращена по адресам:
- ул. Вересаева, 15, 11, 18, 9;
- ул. Демонстрации, 17;
- ул. Фрунзе, 20, 24, 22, 20-а;
- п. Барсуки.
В селе Федоровка произошла коммунальная авария на ул. Центральной, 69.
Без воды остались дома в частном секторе:
- ул. Механизаторов;
- ул. Молодежная;
- ул. Центральная;
- ул. Шоссейная;
- ул. Станционная;
- ул. Строителей.
О времени окончания ремонтно-восстановительных работ не сообщается.
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