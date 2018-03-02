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Прокуратура взяла на контроль дело о мошенничестве в тульском медцентре
Фото из архива Myslo

Прокуратура взяла на контроль дело о мошенничестве в тульском медцентре

Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Привокзального района Тулы провела проверку после публикации на Myslo и установила, что в конце ноября 2017 года в полицию, действительно поступило много жалоб на неправомерные действия руководителей ООО «Современные технологии омоложения».

По результатам проверки оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г. Туле вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое отменено прокуратурой Привокзального района Тулы в порядке надзора.

12 февраля материал был возвращен в отдел полиции «Привокзальный»  для дополнительной проверки. После вмешательства прокуратуры 14 февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится расследование.

Ход расследования по делу взят на контроль прокуратурой Привокзального района Тулы.

Напомним, более 1500 туляков оплатили в клинике дорогостоящие услуги по омоложению. Многие даже оформили кредит. Но в ноябре 2017 года двери клиники оказались закрыты. Подробнее об этой истории здесь

 

 
Сюжет: Медикас
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