Советы тульского Роспотребнадзора: как не отравиться за новогодним столом
Соблюдайте простые рекомендации!
В связи с предстоящими новогодними праздниками Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает о правилах реализации приготовленных блюд и пищевых продуктов:
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не рекомендуется оставлять на следующий день приготовленные в домашних условиях салаты, винегреты, соусы, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, картофельное пюре и отварные макароны. Салаты следует заправлять непосредственно перед подачей на стол;
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если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить);
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тщательно мойте овощи, ягоды и фрукты перед употреблением;
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не приобретайте продукты, в т.ч. мясо и яйца неизвестного происхождения в местах несанкционированной торговли;
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с целью предупреждения пищевых отравлений перед приготовлением кулинарных блюд с использованием яиц, их необходимо промыть и варить в течение не менее 6 минут.