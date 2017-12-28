Советы тульского Роспотребнадзора: как не отравиться за новогодним столом

В связи с предстоящими новогодними праздниками Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает о правилах реализации приготовленных блюд и пищевых продуктов:

не рекомендуется оставлять на следующий день приготовленные в домашних условиях салаты, винегреты, соусы, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, картофельное пюре и отварные макароны. Салаты следует заправлять непосредственно перед подачей на стол;

если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить);

тщательно мойте овощи, ягоды и фрукты перед употреблением;

не приобретайте продукты, в т.ч. мясо и яйца неизвестного происхождения в местах несанкционированной торговли;