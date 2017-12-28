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Советы тульского Роспотребнадзора: как не отравиться за новогодним столом

Советы тульского Роспотребнадзора: как не отравиться за новогодним столом

Соблюдайте простые рекомендации!

В связи с предстоящими новогодними праздниками Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает о правилах реализации приготовленных блюд и пищевых продуктов:

  • не рекомендуется оставлять на следующий день приготовленные в домашних условиях салаты, винегреты, соусы, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, картофельное пюре и отварные макароны. Салаты следует заправлять непосредственно перед подачей на стол;

  • если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить);

  • тщательно мойте овощи, ягоды и фрукты перед употреблением;

  • не приобретайте продукты, в т.ч. мясо и яйца неизвестного происхождения в местах несанкционированной торговли;

  • с целью предупреждения пищевых отравлений перед приготовлением кулинарных блюд с использованием яиц, их необходимо промыть и варить в течение не менее 6 минут.

Сюжет: Новый год - 2018
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