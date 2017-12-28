В Туле на ул. Ленина засыпали яму, в которую провалилась иномарка

Ранее мы писали, что в Туле на улице Ленина напротив храма Ильи Пророка иномарка одним колесом провалилась в дыру в асфальте. Провал образовался рядом с местом проведения дорожных работ.

В пресс-службе администрации города рассказали, что сегодня были проведены работы по восстановлению дорожного покрытия – щебенению. В течение 10 дней будет произведено асфальтирование.