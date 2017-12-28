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В Туле на ул. Ленина засыпали яму, в которую провалилась иномарка

В Туле на ул. Ленина засыпали яму, в которую провалилась иномарка

Происшествие случилось вчера днем.

Ранее мы писали, что в Туле на улице Ленина напротив храма Ильи Пророка иномарка одним колесом провалилась в дыру в асфальте. Провал образовался рядом с местом проведения дорожных работ. 

В пресс-службе администрации города рассказали, что сегодня были проведены работы по восстановлению дорожного покрытия – щебенению. В течение 10 дней будет произведено асфальтирование.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:28 +1
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