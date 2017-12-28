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Тулячка примет участие в конкурсе «Новая Звезда»

Тулячка примет участие в конкурсе «Новая Звезда»

С 1 января 2018 года ежедневно на телеканале «Звезда» будет выходить в эфир третий сезон Всероссийского вокального конкурса.

Конкурс «Новая Звезда» организован при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Тульскую область на конкурсе представит певица Эвелина Вайчешвили. Эфиры конкурса запланированы с 1 по 7 января 2018 года.

В период эфирных показов полуфиналов и финала конкурса с 5 по 7 января 2018 года будет запущено смс-голосование. Средства, полученные от смс-голосования, будут направлены в Благотворительный Фонд Константина Хабенского для помощи детям с заболеваниями головного мозга.

В конкурсе принимают все 85 регионов России. Он пройдет в эфире в три этапа: конкурсные прослушивания, два полуфинала и финал. Восемь полноценных отборочных выпусков-концертов выйдут в эфир на телеканале «Звезда». Каждый отборочный концерт посвящен определенному федеральному округу и участвуют в нем представители субъектов именно этого округа.

Оценку выступлений ведет профессиональное жюри — заслуженный деятель искусств, композитор Максим Дунаевский; народный артист России, актёр и певец Дмитрий Харатьян; знаменитый телеведущий Юрий Николаев; всемирно известный оперный режиссёр Василий Бархатов; заслуженная артистка России, певица Зара.

В финале каждого концерта-прослушивания жюри определит сильнейших участников, которые попадут в следующий этап конкурса — полуфинал.

В рамках отборочных выпусков-концертов конкурсанты будут исполнять всеми любимые суперхиты, а начиная с полуфиналов — абсолютно новые, премьерные песни, написанные известными авторами.

Идея проекта принадлежит Министру обороны, генералу армии Сергею Шойгу, который является почетным гостем каждого финального шоу- концерта.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:51 0
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