Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым годом!

Татьяна Алексеева, исполнительный директор ООО «Слобода»:

– Традиционные пожелания в Новый год — здоровья, любви и счастья. Пусть в новом году у вас будет больше времени и желания проявить свою уникальность, познать мир и самого себя, совершить что-то доброе и важное. Говорят, 2018 год будет сложным — такой прогноз дают экономисты и политологи. Возможно, они правы. А может быть, наоборот, ошибаются в своих прогнозах. Но в любом случае не изменяйте себе, не подставляйте других, помогайте тем, кому хуже, чем вам, будьте человечней вопреки обстоятельствам. С Новым годом!

Алексей Пирязев, фотокорреспондент:

– Желаю в новом году продолжать учиться, становиться лучше, искать и находить новое и интересное, быть нужными и дарить радость, больше ходить пешком, улыбаться чаще, читать хорошие книги, верить в себя и своих близких. Да пребудет с вами Огонь!

Сергей Коваленко, директор интернет-проектов:

– Дорогие портальцы, не устаю каждый год желать вам мира. В 2017 году пожелание не сбылось, не беда, у нас всё получится в 2018-м. Слушайте, понимайте, любите друг друга и учитесь относиться к себе с иронией. Счастья, здоровья, деньжат. Чтобы в вашей жизни появилась кнопка «Игнор» от душевных проблем (другой, скорее всего, не будет). Ну и хороших новостей побольше (с этим мы тоже вряд ли вам поможем). Ура!

Кристина Вернигорина, корреспондент Myslo:

– Желаю всем побольше добра и позитивных эмоций. Поддерживайте друг друга и в любой ситуации оставайтесь ЛЮДЬМИ!

Юлия Королева, шеф-редактор Myslo:

– Дорогие и любимые mysloвчане! Я желаю вам побольше солнца. У нас в Туле с этим большой напряг((. А уж если будет много солнечных дней, если лето будет наконец летом, а зима – настоящей зимой, возможно, и настроение наше улучшится? А вообще настроение себе делаем мы сами. Вершите добрые дела, делитесь позитивом, удивляйтесь этому миру и удивляйте его в ответ! Верьте в чудеса, загадывайте желания, и они обязательно сбудутся!

Лариса Тимофеева, шеф-редактор газеты «Слобода»:

– Я желаю всем жителям нашего классного портала Myslo (а то, что он классный, это абсолютно точно!) побольше позитива. Пусть все невзгоды обходят вас стороной, а заветные мечты и предновогодние ожидания исполняются. Будьте счастливыми, пусть ваши сердца наполняет любовь! А еще желаю вам волшебства и чудес. На личном опыте убедилась, что они случаются, когда в них очень-очень веришь.

Татьяна Афанасьева, блогер Myslo, дизайнер «Слободы»:

– Поздравляю с Новым годом всех, для кого Myslo — не просто набор букв на экране, а целый мир, где любят, верят и ждут, где интересно, радостно и жарко. Пусть будет больше добрых новостей, умных споров, запоминающихся шуток, классных рецептов, ярких картинок, душевных историй и чудесных людей! Давайте откроем дверь в 2018-й не с пинка, а тихонько, с ощущением, что чудеса рядом и вот-вот начнутся… *)

Юлия Александрова, редактор отдела политики и социальных проблем:

– В наступившем году я желаю всем стабильности. Настоящей, которая дает уверенность в завтрашнем дне. Пусть все проблемы и заботы уйдут в прошлое, а доходы начнут регулярно превышать расходы. Но самое главное – это семья, большая или маленькая – не важно, но обязательно дружная и любящая. Здоровья вам, удачи и исполнения желаний!

Елена Рябикова, корреспондент:

– Друзья! Я искренне желаю вам встретить Новый год и Рождество Христово в хорошей компании, душевно и тепло, за красиво накрытым обильным столом!

Пусть 2018-й не принесёт нам, нашим близким и вообще всем людям маленькой (по космическим меркам) планеты Земля больших разочарований и бед. Пусть будет больше поводов для радости у каждого, пусть не болеют наши родные и близкие, пусть станут явью самые заветные мечты и планы!

Добра, мира, благополучия всем нам! С Новым годом и Рождеством!

Людмила Берникова, корректор «Слободы» и Myslo:

– Наш портал – чудеснейшее изобретение, потому что даёт, по Экзюпери, «единственную настоящую роскошь – роскошь человеческого общения», становится волшебной палочкой-выручалочкой, когда надо что-то мгновенно разрешить, легко переводит виртуальное общение в реальное и сводит близких по духу людей. Вот за это и многое-многое другое мы его по-настоящему, трепетно любим, как нельзя не любить своего ребёнка. ;)

С Новым годом и Рождеством, дорогие жители планеты Myslo!

Я желаю всем нам быть чуточку сердечнее, красивее душой, мудрее, добрее, «потому что всех нужнее и дороже, всех доверчивей и строже в этом мире доброта», желаю искренней дружбы, верной любви и исполнения многих (но не всех – чтоб всегда оставалось о чём мечтать)) желаний. С 2018-м!

Леонид Почекин, вечерний редактор Myslo:

– Друзья, пусть 2018 год будет ярким и запоминающимся! Будьте сильными и честными – прежде всего, сами с собой. Любите каждый день, чаще улыбайтесь людям и дышите полной грудью. Творите добро и ничего не просите взамен. Открывайте для себя новое и переосмысливайте старое. Пусть ваша жизнь наполнится положительными эмоциями, а рядом всегда будут верные и надёжные друзья. Ну и конечно, всем нам – отличной погоды! В душе и за окном! :)

Сергей Гусев, писатель, историк, автор Myslo:

– С приближением каждого нового года мы все вдруг начинаем верить в сказки, которые сбываются. Желаю, чтобы в наступившем году все наши светлые и радостные ожидания сбылись по максимуму. Чтобы после самого веселого застолья мы садились в правильный самолет, который отвезет нас к незапланированному счастью. А при встрече с незнакомцем в тулупе и с длинной бородой где-нибудь в безлюдном месте авторы и читатели Myslo находили правильные слова, за которые потом воздастся сторицей. И главное, чтобы никто из нас не боялся пробирок со своими анализами. Ибо допинг штука временная, а наше здоровье – вечная. И оно еще очень пригодится, чтобы радовать мир самыми оперативными, позитивными и радостными новостями.

Юлия Гришина, корреспондент Myslo:

– Желаю вам здорового оптимизма и веры в лучшее, в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на завтрашний день! Пусть наступивший год будет полон здоровья и любви и ваше желание, загаданное под бой курантов, непременно исполнится. Желаю нам всем только радостных событий, хороших новостей, теплых встреч и заботы близких людей – всего того, что называется простым словом «счастье».

Всего самого доброго и вам, и нам, и нашим семьям! С Новым годом!

Дмитрий Дзюбин, фотограф:

– Я желаю вам света, желанных перемен, светлых эмоций в наступившем году!

Лев Рычковский, начальник IT-отдела:

– В год Собаки я желаю быть еще добрее. Меньше срача в комментах, будьте веселее! Больше радости в душе, лучше настроения! С Новым годом поздравляю, добра вам и уважения.