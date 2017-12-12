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Официальные лица Тулы и области поздравили жителей с Днем Конституции

Официальные лица Тулы и области поздравили жителей с Днем Конституции

12 декабря в России отмечается День Конституции.

Официальные лица Тулы и области поздравили жителей с Днем Конституции.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин

- Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем Конституции России!

В 1993 году был принят основной закон нашего государства, который поставил во главу угла обеспечение приоритета прав и свобод человека, демократического характера власти.

За прошедшие годы нормы, заложенные в Конституции, смогли упорядочить систему государственных отношений, при этом наше общество сохранило прочные духовные основы и традиционные ценности.

Сегодня мы, жители Тульской области, следуя принципам Конституции, продолжаем развивать наш регион и укреплять нашу Россию.

На этом пути я желаю всем нам выполнения задуманных планов, удачи и успехов! С праздником! С Днем Конституции!

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов:

Сергей Харитонов

- Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря – памятная дата в новейшей истории России. В этот день 24 года назад была принята Конституция – основной закон нашей страны. Конституция вошла в нашу жизнь как главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности Российской Федерации. Она создала основу для сплочения общества, обеспечения мира и согласия.

Соблюдение Конституции РФ, сохранение государственного единства, забота о благополучии страны – сегодня это основные задачи для органов власти всех уровней и долг каждого гражданина России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых свершений на благо страны и региона!

 

Мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Евгений Авилов:

Юрий Цкипури

- День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников. Главный закон страны – фундамент, на котором строится весь уклад жизни. В его основе – незыблемые права и свободы человека, основы демократического развития государства.

Патриотизм сегодня стал национальной идеей, это залог нашего единства, мирного будущего и процветания.

Евгений Авилов

- Активная жизненная позиция, уважение к окружающим, чувство ответственности за свою судьбу и страну начинаются с любви к своей малой родине – городу-герою Туле. Сегодня областная столица динамично развивается, становится красивее и благоустроеннее. Это город, в котором хочется жить, учиться и работать.

Желаем всем тулякам здоровья и радости, благополучия и счастья, новых достижений на благо нашей великой страны.

Начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин:

Сергей Галкин

- Уважаемые туляки и жители Тульской области! 
От имени всех сотрудников УМВД России по Тульской области и от себя лично поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации! 

Этот день - один из важнейших государственных праздников современной России. Основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина – это тот фундамент, на котором строится современное Российское государство. 

Сегодня органы внутренних дел Тульской области прикладывают все усилия для защиты личности, общества и государства от противоправных посягательств. Полиция региона круглосуточно и ежедневно делает всё необходимое, чтобы каждый житель нашей области мог чувствовать себя защищённым. В этом состоит наша главная задача. 

Искренне желаю всем тулякам жить в согласии с законом, быть уверенными в завтрашнем дне, достигать успехов во всех добрых начинаниях и быть достойными гражданами великой страны!

 

Прокурор Тульской области Александр Козлов:

Александр Козлов

Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Референдум по принятию Конституции состоялся 12 декабря 1993 года. Конституция Российской Федерации провозглашает высшей ценностью человека, его права и свободы.

Соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, являются приоритетными направлениями надзорной деятельности органов прокуратуры Тульской области. Защита конституционных прав и свобод человека и гражданина, отстаивание законных интересов нашего государства – первостепенные задачи органов прокуратуры.

Каждый гражданин Российской Федерации обязан неукоснительно соблюдать права и обязанности , установленные Основным законом, оставаться патриотом своей страны. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия!

 

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Александр Стариков:

 

Александр Стариков

- Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю Вас с нашим общим праздником государственной важности – Днем Конституции Российской Федерации!

Для любой страны Конституция –важнейший атрибут государства, символ его чести и достоинства.

Наша общая задача – беречь ценности, провозглашенные Основным Законом, служить своей Отчизне, быть достойным гражданином своей страны.

В этот день желаю Вам жизнелюбия, благополучия и добра!Пусть каждый российский гражданин будет уверен в своем будущем. С праздником!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:53 +1
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