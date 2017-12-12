Официальные лица Тулы и области поздравили жителей с Днем Конституции.

- Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем Конституции России!

В 1993 году был принят основной закон нашего государства, который поставил во главу угла обеспечение приоритета прав и свобод человека, демократического характера власти.

За прошедшие годы нормы, заложенные в Конституции, смогли упорядочить систему государственных отношений, при этом наше общество сохранило прочные духовные основы и традиционные ценности.

Сегодня мы, жители Тульской области, следуя принципам Конституции, продолжаем развивать наш регион и укреплять нашу Россию.

На этом пути я желаю всем нам выполнения задуманных планов, удачи и успехов! С праздником! С Днем Конституции!