Официальные лица Тулы и области поздравили жителей с Днем Конституции
12 декабря в России отмечается День Конституции.
Официальные лица Тулы и области поздравили жителей с Днем Конституции.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
Алексей Дюмин
- Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем Конституции России!
В 1993 году был принят основной закон нашего государства, который поставил во главу угла обеспечение приоритета прав и свобод человека, демократического характера власти.
За прошедшие годы нормы, заложенные в Конституции, смогли упорядочить систему государственных отношений, при этом наше общество сохранило прочные духовные основы и традиционные ценности.
Сегодня мы, жители Тульской области, следуя принципам Конституции, продолжаем развивать наш регион и укреплять нашу Россию.
На этом пути я желаю всем нам выполнения задуманных планов, удачи и успехов! С праздником! С Днем Конституции!
Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов:
Сергей Харитонов
- Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря – памятная дата в новейшей истории России. В этот день 24 года назад была принята Конституция – основной закон нашей страны. Конституция вошла в нашу жизнь как главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности Российской Федерации. Она создала основу для сплочения общества, обеспечения мира и согласия.
Соблюдение Конституции РФ, сохранение государственного единства, забота о благополучии страны – сегодня это основные задачи для органов власти всех уровней и долг каждого гражданина России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых свершений на благо страны и региона!
Мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Евгений Авилов:
Юрий Цкипури
- День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников. Главный закон страны – фундамент, на котором строится весь уклад жизни. В его основе – незыблемые права и свободы человека, основы демократического развития государства.
Патриотизм сегодня стал национальной идеей, это залог нашего единства, мирного будущего и процветания.
Евгений Авилов
- Активная жизненная позиция, уважение к окружающим, чувство ответственности за свою судьбу и страну начинаются с любви к своей малой родине – городу-герою Туле. Сегодня областная столица динамично развивается, становится красивее и благоустроеннее. Это город, в котором хочется жить, учиться и работать.
Желаем всем тулякам здоровья и радости, благополучия и счастья, новых достижений на благо нашей великой страны.
Начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин:
Сергей Галкин
- Уважаемые туляки и жители Тульской области!
От имени всех сотрудников УМВД России по Тульской области и от себя лично поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Этот день - один из важнейших государственных праздников современной России. Основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина – это тот фундамент, на котором строится современное Российское государство.
Сегодня органы внутренних дел Тульской области прикладывают все усилия для защиты личности, общества и государства от противоправных посягательств. Полиция региона круглосуточно и ежедневно делает всё необходимое, чтобы каждый житель нашей области мог чувствовать себя защищённым. В этом состоит наша главная задача.
Искренне желаю всем тулякам жить в согласии с законом, быть уверенными в завтрашнем дне, достигать успехов во всех добрых начинаниях и быть достойными гражданами великой страны!
Прокурор Тульской области Александр Козлов:
Александр Козлов
Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Референдум по принятию Конституции состоялся 12 декабря 1993 года. Конституция Российской Федерации провозглашает высшей ценностью человека, его права и свободы.
Соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, являются приоритетными направлениями надзорной деятельности органов прокуратуры Тульской области. Защита конституционных прав и свобод человека и гражданина, отстаивание законных интересов нашего государства – первостепенные задачи органов прокуратуры.
Каждый гражданин Российской Федерации обязан неукоснительно соблюдать права и обязанности , установленные Основным законом, оставаться патриотом своей страны. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия!
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Александр Стариков:
Александр Стариков
- Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю Вас с нашим общим праздником государственной важности – Днем Конституции Российской Федерации!
Для любой страны Конституция –важнейший атрибут государства, символ его чести и достоинства.
Наша общая задача – беречь ценности, провозглашенные Основным Законом, служить своей Отчизне, быть достойным гражданином своей страны.
В этот день желаю Вам жизнелюбия, благополучия и добра!Пусть каждый российский гражданин будет уверен в своем будущем. С праздником!