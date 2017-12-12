В Тульской области в «Пятерочке» нашли просрочку

На просрочку в «Пятерочке» пожаловался местный житель.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах провел проверку по заявлению покупателя в магазине «Пятерочка» (АО «ТД «Перекресток») по адресу: Щекино, ул. Энергетиков, 13.

В ходе проверки факты, указанные в обращении, подтвердились. По результатам проверки забраковано 14 партий продукции общим весом 11 кг.

За выявленные нарушения в отношении директора магазина возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.43 ч. 1 КоАП РФ на сумму 10 000 рублей.