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Возле тульского ресторана «Пряности и радости» до смерти избили мужчину

Возле тульского ресторана «Пряности и радости» до смерти избили мужчину

Разыскиваются очевидцы преступления.

Ночью 5 августа в Туле в период времени с 3-х до 4-х часов около ресторана «Пряности и радости» на улице Октябрьской двое неизвестных избили 30-летнего мужчину, который позднее скончался от полученных травм.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следственный комитет обращается к жителям Тулы за помощью в установлении личности преступников.

Приметы нападавших:

  • Первый мужчина: на вид 23-25 лет, плотного телосложения, славянской внешности, рост около 170 см, коротко стриженый, с бородой русого цвета. Был одет в белую кофту с рукавами, брюки черного цвета и черные кроссовки.
  • Второй мужчина: на вид около 25 лет, худощавого телосложения, славянской внешности, рост около 180 см, волосы средней длины темного цвета. Был одет в черную кофту с капюшоном. При себе имел акустическую гитару темно-красного цвета.

Всех, кто располагает информацией об обстоятельствах совершенного преступления или лицах, его совершивших, просьба сообщить по телефонам: 123;  26-37-88;  8-910-153-25-73 или 02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:00 0
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