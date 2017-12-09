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В Туле грабитель отобрал у мужчины в подъезде деньги

В Туле грабитель отобрал у мужчины в подъезде деньги

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж».

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» с заявлением обратился 24-летний молодой человек. Он сообщил, что 4 декабря в подъезде дома по улице Штыковая мужчина отобрал у него 11 тысяч рублей.
 
При проведении оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к преступлению безработного и ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 38-летнего жителя Зареченского округа Тулы. Спустя некоторое время оперативниками он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
 
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Расследование уголовного дела продолжается.
сегодня, в 11:01 +2
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