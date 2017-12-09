Аналитика: "Арсенал" сыграл последний матч в этом году

фото и видео пресс-службы ФПК "Арсенал"

В последнем в этом году календарном матче «Арсенал» не смог подарить своим болельщикам победу, хотя и был близок к этому. Зато он завершил год на оптимистической ноте.

Уступая в счете, оружейники свели матч с «Уралом» вничью.

«Урал» – «Арсенал» – 1:1 (1:0).

Голы: Портнягин (30) – 1:0, Джорджевич (73) – 1:1.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Альварес, Горбатенко (Расич, 66), Ткачёв, Боурчану (Берхамов, 71), Чаушич, Кангва (Хагуш, 64), Джорджевич.

Предупреждены: Ароян – Сунзу.

Судья – Виталий Мешков (Дмитров).

8 декабря. Екатеринбург. Стадион «СКБ-Банк Арена».

В стране, где придумали хоккей с мячом, не могут не играть в футбол в декабре. Тут, конечно, самое время в очередной раз пнуть совсем не российскую систему «осень – весна». Футболисты «Урала» и «Арсенала» вынуждены ведь были носиться не просто по снежку, а по заледеневшему полю. И нашей команде это аукнулось потерей одного из основных игроков – Боуручану получил перелом ноги практически на ровном месте, без грубого единоборства с соперником. А совсем недавно, в Хабаровске, также зарабатывали тяжелые травмы в морозную погоду игроки ЦСКА и «Локомотива». Как ни оберегайся, но природа все равно будет сильнее.

Объективности ради, заканчивая раз в два года играть в футбол в середине мая и, давая лучшим игрокам паузу на отдых после чемпионатов мира и Европы, летний перерыв в два месяца будет теперь всегда. Никуда от него не деться. Так же, как и от необходимости играть до начала зимы. Имея шесть команд в еврокубках, волей-неволей приходится синхронизировать внутренний календарь с международным.

Забавно, что стенания по поводу игр в стужу и в снег возникают только в стужу и в снег. Лишь только потеплеет, о «неправильной» системе чемпионата тут же забывается. При этом ни стратегии как организовывать матчи в мороз, ни внятных критериев, когда можно переносить игры из-за плохой погоды под крышу манежа или в другой город, а когда терпимо, как не было, так и нет.

Хороший пример этого – нынешняя игра «Урала» и «Арсенала», когда пикировка о том, пройдет ли он в манеже или на стадионе, началась за две недели до матча. Еще никто не знал, насколько холодно будет в городе, а уже хозяева были готовы предложить более тепличные условия, но гости категорически от этого отказывались. Тут что интересно: а какие у ПФЛ вообще требования к манежам? Почему проводящая организация в манеже играть разрешает, но приезжающие команды готовы рисковать здоровьем своих футболистов, лишь бы не выходить под крышу. В то время как играть именно под крышей не везде воспринимается штыки – стадион в Санкт-Петербурге формально тоже иногда манеж, у него ведь крыша в непогоду может закрываться. Значит, дело не в манежах, а в стадионах, условно пригодных для игр чемпионата.

Вот и получается, что у нас каждый год наступает пора полуфутбола, где верховенствует не закон, он же регламент, а право сильных. У кого побольше прав, тот может попробовать добиться переноса игры, как это было не только с Хабаровском, но и в памятный наш первый приход в премьер-лигу. Чем поле в Туле на тот момент было настолько хуже тех полей, на которых команды играют сейчас в декабре – не скажет никто. Опять же если не переносить, тогда естественный мороз нивелирует разницу в классе, и можно попробовать отбиться против команды, заведомо превосходящей в классе.

Вот и получается, что ругают календарь все, но ни разу представители команд РФПЛ не собрались за круглым столом, чтобы обсудить, как жить дальше. В Советском Союзе, например, игры поздней осенью старались переносить в южные города. И сейчас есть же регламент, в котором можно прописать, что команды по взаимной договоренности меняются кругами на старте чемпионата, и тогда условному ЦСКА не надо будет лететь в условный Хабаровск биться при минус пятнадцать мороза, а сыграть в это время года на более тепличном московском стадионе.

Надо ли вносить в регламент требование поить на стадионе зрителей горячим чаем или это только добрая воля самих команд? Нужно ли в качестве требований к стадионам придумывать пункт о дополнительном тепле для зрительских трибун? По идее футбол – игра же и для болельщиков тоже. Футболисты хоть бегают все время, а зрители-то в любую морозяку сидят на трибунах.

Вопросов, касающихся игры в мороз, за несколько лет накопилось много, но как только пригревает солнышко, они тают вместе со снегом, и возвращаются с очередным неминуемым похолоданием. Хотя проблема инфраструктуры все равно остается. Она есть и в Туле. Речь пока даже не о тепловых пушках, а об элементарном – как, например, в мороз не навернуться на ступеньках стадиона. И кто за эти ступеньки и отсутствие на них льда несет ответственность? А потом уж, если помечтать, можно вспомнить и о том, что стадион наш построен в 1959 году и нуждается в модернизации. И о том, что неплохо бы зимой не только главной команде, но и юным футболистам из детской спортивной школы тренироваться где-нибудь в зале, а не на снегу. Много организационных проблем возникает у команды, о которой минувшей осенью заговорили как о претенденте на выход в еврокубки. Если эти еврокубки интересны как разовая акция – тогда можно и не менять ничего. В противном случае нужна стратегия развития.

А «Арсенал» в последнем своем в этом году матче был молодцом. Даже несмотря на то, что все в итоге все завершилось ничьей¸ при несомненном нашем преимуществе в дебюте матча, едва не повторившем тульскую игру первого круга, когда на первых же минутах «Арсенал» легко повел в счете. Теперь же, имея несколько подряд голевых ситуаций, на табло сохранились нули. Кангва не сумел нанести точный удар, слишком сблизившись с голкипером, ну а Горбатенко, судя по всему, помешало все же ледяное поле. Мяч отскочил непривычным образом, и он просто не сумел подстроиться под удар. Зато во втором тайме тот же Горбатенко показал всем, что прицельно по воротам соперника он бить умеет – Годзюр с трудом парировал мяч после его удара из-за штрафной.

«Урал», по сути, не создал ничего у ворот «Арсенала», зато сумел отличиться. Сработала простейшая комбинация – дальний удар из-за штрафной, перекладина, Габулов, пытавшийся в прыжке достать мяч, уже лежал на земле, и сразу трем игрокам хозяев, побежавшим на добивание, не мешал никто. Как говорится, простенько, но со вкусом предстоящей победы.

Проигрывая, Божович пошел на кардинальные перестановки. Сразу тридцать минут отвели Расичу, чтобы вернуть утерянное бомбардирское чутье. С одной стороны он опять разочаровал. С другой – известно ведь, что один из главных его козырей удачная игра головой. Однако за полчаса в этом направлении прошла только одна передача. Слишком мало, чтобы Расич показал все, что он умеет. При всем при этом он не мог не отвлекать на себя дополнительные силы обороны хозяев. В результате в ключевой момент матча они оставили без внимания Джорджевича, и тот без помех головой переправил мяч в сетку. А началась голевая атака с удара по воротам Хагуша, сменившего на поле Кангву. Так что с заменами Божович угадал.

«Арсенал» ушел на зимний перерыв, пополнив свой очковый багаж, и внушив болельщикам уверенность, что команда может играть даже в таких нефутбольных условиях. И теперь с еще большим нетерпением будем ждать весеннего возвращения нашей команды.

Кстати, эта игра принесла и целый букет статистических достижений. Владимир Габулов сыграл в Екатеринбурге свой 300-й матч как вратарь премьер-лиги. А Александр Боуручану в этом году провел за «Арсенал» все возможные официальные матчи. Да еще и Лука Джорджевич, забив седьмой мяч, не только обошел Расича по этому показателю, но и стал абсолютно лучшим бомбардиром «Арсенала» за всю историю выступлений в РФПЛ. Ну и опять же нынешнее восьмое место в турнирной таблице для команды, еще сравнительно недавно тонувшей в любительской лиге, – это космос.