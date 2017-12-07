С 8 по 10 декабря на Крестовоздвиженской площади ограничат движение

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

В связи с проведением работ по благоустройству улицы Металлистов и переоборудованию инженерных коммуникаций, на Крестовоздвиженской площади будет частично ограничено движение транспорта.

Полностью перекрывать проезжую часть не будут, однако на этом участке возможны затруднения. Ограничения будут действовать с 20.00 8 декабря до 22.00 10 декабря.