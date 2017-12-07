В ТулГУ проходит экстренная вакцинация студентов и преподавателей

Сообщается, что одна из студенток вуза, предположительно, умерла от менингококковой инфекции.

Ранее Myslo сообщал, что студенты ТулГУ сообщают о вспышке менингита в университете. По их словам, от этого заболевания скончались уже две девушки, и одна из них — прямо на паре.

На сайте вуза появилось официальное сообщение, в котором студентов призывают не поддаваться панике.

– В поликлинике проведен осмотр контактных лиц (преподавателей и студентов), признаков инфекции не обнаружено. Установлено наблюдение в течение 10 дней. Просим не заниматься тиражированием непроверенной информации, а все своё внимание направить на подготовку к промежуточной аттестации.

Ситуацию прокомментировали в Управлении Роспотребнадзора:

– У студентки Тульского государственного университета зарегистрирован летальный исход, предположительно, от менингококковой инфекции.

В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Тульской области совместно с медицинской службой и руководством университета проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий медицинское наблюдение за состоянием здоровья детей и преподавателей, близко контактировавших с больной.

Организована экстренная вакцинация менингококковой вакциной студентов и преподавателей, которые находились в тесном контакте с больной.

Ведомство сообщает, что необходимости приостанавливать образовательный процесс в университете нет.

– В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование с установлением причины летального исхода.

Одновременно информируем, что возбудитель менингококковой инфекции передается от человека к человеку воздушно-капельным (аэрозольным) путем при непосредственном тесном общении, близком контакте с инфицированным лицом. Менингококк неустойчив во внешней среде и передача его через предметы обихода не зарегистрирована.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области и министерства здравоохранения Тульской области, – рассказали в ведомстве.