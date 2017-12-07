Где в Туле не будет электроэнергии 8 декабря

Ремонт и профилактика пройдут в пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам:

п. Горелки: ул. Заречная, 1-29,

ул. Низинная, 1-29,

Мясново: 1-й пр-д, 7-29 (нечётн.), 2-а-18-а (чётн.),

2-й пр-д, 10-а-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.),

ул. Кабакова, 22-32-б (чётн.), 23, 29,

3-й пр-д, 1-а-е, 1-9 (нечётн.), 2-а-в, 2-16-а (чётн.),

ул. Воздухофлотская, 20,

п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),

ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),

ул. Л. Толстого, 1-20,

ул. Пионерская, 1-20,

ул. Лесная, 1-а-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.).