новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет электроэнергии 8 декабря

Где в Туле не будет электроэнергии 8 декабря

«Тулгорэлектросети» предупреждают о проведении плановых отключений.

Ремонт и профилактика пройдут в пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • п. Горелки: ул. Заречная, 1-29,
  • ул. Низинная, 1-29,
  • Мясново: 1-й пр-д, 7-29 (нечётн.), 2-а-18-а (чётн.),
  • 2-й пр-д, 10-а-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.),
  • ул. Кабакова, 22-32-б (чётн.), 23, 29,
  • 3-й пр-д, 1-а-е, 1-9 (нечётн.), 2-а-в, 2-16-а (чётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 20,
  • п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),
  • ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 1-20,
  • ул. Пионерская, 1-20,
  • ул. Лесная, 1-а-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:53 +2
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светплановые отключения электричестваотключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Суворове осудили мужчину, который угрожал приятелю топором
В Суворове осудили мужчину, который угрожал приятелю топором
Тульский минздрав: необходимости введения в ТулГУ карантина нет
Тульский минздрав: необходимости введения в ТулГУ карантина нет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.