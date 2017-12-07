Тульские фирмы задолжали за электроэнергию более 153 млн рублей
Энергетики проводят претензионную работу в отношении недобросовестных плательщиков.
Размер просроченной дебиторской задолженности перед «Тулэнерго» по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии составляет 153,39 млн рублей.
С юридических лиц, заключивших прямые договора на поставку электроэнергии, задолженность взыскивается в судебном порядке. Среди неплательщиков – коммунальные службы, производственные предприятия и коммерческие фирмы. Недополучение средств наносит сильный урон «Тулэнерго» и тормозит программу модернизации и реконструкции электросетей.
С мая текущего года энергосбытовые компании могут ограничить электроснабжение должника при возникновении любой задолженности. Сокращены сроки и этапы ограничения электроснабжения потребителя, а в ряде случаев потребителей обяжут самостоятельно отрезать себя от сети.
Кроме того, энергетики напоминают, что административная ответственность потребителя электрической энергии в виде штрафа до 200 тысяч рублей предусмотрена за следующие нарушения:
- нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления,
- невыполнение требования сетевой организации о самостоятельном ограничении потребления,
- необеспечение доступа представителю сетевой организации к энергопринимающим устройствам,
- нарушение требований о составлении актов согласования технологической и аварийной брони,
- невыполнение мероприятий, обеспечивающих готовность к введению полного ограничения потребления энергии.
Повторное правонарушение может привести к дисквалификации руководителя юридического лица.