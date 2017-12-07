Тульские фирмы задолжали за электроэнергию более 153 млн рублей

Размер просроченной дебиторской задолженности перед «Тулэнерго» по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии составляет 153,39 млн рублей.

С юридических лиц, заключивших прямые договора на поставку электроэнергии, задолженность взыскивается в судебном порядке. Среди неплательщиков – коммунальные службы, производственные предприятия и коммерческие фирмы. Недополучение средств наносит сильный урон «Тулэнерго» и тормозит программу модернизации и реконструкции электросетей.

С мая текущего года энергосбытовые компании могут ограничить электроснабжение должника при возникновении любой задолженности. Сокращены сроки и этапы ограничения электроснабжения потребителя, а в ряде случаев потребителей обяжут самостоятельно отрезать себя от сети.

Кроме того, энергетики напоминают, что административная ответственность потребителя электрической энергии в виде штрафа до 200 тысяч рублей предусмотрена за следующие нарушения:

нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления,

невыполнение требования сетевой организации о самостоятельном ограничении потребления,

необеспечение доступа представителю сетевой организации к энергопринимающим устройствам,

нарушение требований о составлении актов согласования технологической и аварийной брони,

невыполнение мероприятий, обеспечивающих готовность к введению полного ограничения потребления энергии.

Повторное правонарушение может привести к дисквалификации руководителя юридического лица.