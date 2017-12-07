новости
новости
Регистрация
Тульские фирмы задолжали за электроэнергию более 153 млн рублей

Тульские фирмы задолжали за электроэнергию более 153 млн рублей

Энергетики проводят претензионную работу в отношении недобросовестных плательщиков.

Размер просроченной дебиторской задолженности перед «Тулэнерго» по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии составляет 153,39 млн рублей.

С юридических лиц, заключивших прямые договора на поставку электроэнергии, задолженность взыскивается в судебном порядке. Среди неплательщиков – коммунальные службы, производственные предприятия и коммерческие фирмы. Недополучение средств наносит сильный урон «Тулэнерго» и тормозит программу модернизации и реконструкции электросетей.

С мая текущего года энергосбытовые компании могут ограничить электроснабжение должника при возникновении любой задолженности. Сокращены сроки и этапы ограничения электроснабжения потребителя, а в ряде случаев потребителей обяжут самостоятельно отрезать себя от сети.

Кроме того, энергетики напоминают, что административная ответственность потребителя электрической энергии в виде штрафа до 200 тысяч рублей предусмотрена за следующие нарушения:

  • нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления,
  • невыполнение требования сетевой организации о самостоятельном ограничении потребления,
  • необеспечение доступа представителю сетевой организации к энергопринимающим устройствам,
  • нарушение требований о составлении актов согласования технологической и аварийной брони,
  • невыполнение мероприятий, обеспечивающих готовность к введению полного ограничения потребления энергии.

Повторное правонарушение может привести к дисквалификации руководителя юридического лица.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:33 0
Другие статьи по темам
Событие
неплательщикипотребители-должникидолг за электроэнергиюТулэнерго
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Суворове осудили мужчину, который угрожал приятелю топором
В Суворове осудили мужчину, который угрожал приятелю топором
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.