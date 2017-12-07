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Погода в Туле 8 декабря: небольшой снег, южный ветер, до семи градусов мороза

Погода в Туле 8 декабря: небольшой снег, южный ветер, до семи градусов мороза

Синоптики обещают облачность с прояснениями и атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Днём облачно с прояснениями, местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, за сутки ожидается – до 1 мм). Ветер ночью переменный 3-8 м/с, днём южный, до десяти метров в секунду.

Ночью немного похолодает – столбик термометра опустится до -10 градусов, днём будет от -7 до -2. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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