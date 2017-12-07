В Суворове осудили мужчину, который угрожал приятелю топором

Суд приговорил его к обязательным работам.

Приговором судебного участка № 40 Суворовского района Тульской области 47-летний Вахид И. признан виновным в угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что 11 сентября ранее судимый фигурант, находясь около торгового центра на улице Кирова в районном центре, поссорился со своим знакомым.

Достав из багажника своей «девяносто девятой» топор-колун, он замахнулся на мужчину и угрожал его убить. Суд назначил преступнику наказание в виде 440 часов обязательных работ.