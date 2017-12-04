Водитель, сбивший новогодний шар на площади Ленина в Туле, найден
Интересно, что водитель уже ранее привлекался к ответственности за оставление места ДТП.
Сотрудники тульской Госавтоинспекции установили водителя, который сбил новогоднюю конструкцию на площади Ленина в Туле. Происшествие случилось 30 ноября.
Изучив обстоятельства ДТП, инспекторы ГИБДД выяснили, что участником происшествия был водитель на красном «Мицубиси».
В ходе проверки всех транспортных средств сотрудники Госавтоинспекции по камерам обнаружили автомобиль, двигавшийся по проспекту Ленина незадолго до происшествия.
– Водитель в беседе не мог пояснить, где находился в указанное время. При дальнейшей проверке на транспортном средстве полицейские обнаружили следы ДТП, которые могли быть оставлены при столкновении с препятствием на площади Ленина.
После этого 27-летний мужчина признался в совершении дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Водитель ранее привлекался к ответственности за оставление места ДТП, повлекшего вред здоровью одного из его участников. Также мужчину неоднократно штрафовали за нарушение скоростного режима.
В полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.