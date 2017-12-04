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Водитель, сбивший новогодний шар на площади Ленина в Туле, найден
Фото из архива Myslo.

Водитель, сбивший новогодний шар на площади Ленина в Туле, найден

Интересно, что водитель уже ранее привлекался к ответственности за оставление места ДТП.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции установили водителя, который сбил новогоднюю конструкцию на площади Ленина в Туле. Происшествие случилось 30 ноября.

Изучив обстоятельства ДТП, инспекторы ГИБДД выяснили, что участником происшествия был водитель на красном «Мицубиси».

Галерея
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 1
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 2
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 3
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 4
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 5
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 6
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 7
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 8
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 9
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 10
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В ходе проверки всех транспортных средств сотрудники Госавтоинспекции по камерам обнаружили автомобиль, двигавшийся по проспекту Ленина незадолго до происшествия.

– Водитель в беседе не мог пояснить, где находился в указанное время. При дальнейшей проверке на транспортном средстве полицейские обнаружили следы ДТП, которые могли быть оставлены при столкновении с препятствием на площади Ленина.

После этого 27-летний мужчина признался в совершении дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Водитель ранее привлекался к ответственности за оставление места ДТП, повлекшего вред здоровью одного из его участников. Также мужчину неоднократно штрафовали за нарушение скоростного режима.

В полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:53 +10
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