Водитель, сбивший новогодний шар на площади Ленина в Туле, найден

Фото из архива Myslo.

Интересно, что водитель уже ранее привлекался к ответственности за оставление места ДТП.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции установили водителя, который сбил новогоднюю конструкцию на площади Ленина в Туле. Происшествие случилось 30 ноября.

Изучив обстоятельства ДТП, инспекторы ГИБДД выяснили, что участником происшествия был водитель на красном «Мицубиси».

В ходе проверки всех транспортных средств сотрудники Госавтоинспекции по камерам обнаружили автомобиль, двигавшийся по проспекту Ленина незадолго до происшествия.

– Водитель в беседе не мог пояснить, где находился в указанное время. При дальнейшей проверке на транспортном средстве полицейские обнаружили следы ДТП, которые могли быть оставлены при столкновении с препятствием на площади Ленина.

После этого 27-летний мужчина признался в совершении дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Водитель ранее привлекался к ответственности за оставление места ДТП, повлекшего вред здоровью одного из его участников. Также мужчину неоднократно штрафовали за нарушение скоростного режима.

В полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.