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Туляки остались без воды из-за аварии на трубопроводе
Фото vr-vyksa.ru

Туляки остались без воды из-за аварии на трубопроводе

Сейчас на месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал». О времени окончания работ не сообщается.

4 декабря в Туле произошла коммунальная авария по адресу Венёвское шоссе, 9. С 10.00 на месте работают специалисты «Тулагорводоканала». Подача холодной воды ограничена по следующим адресам:

  • Веневское шоссе, 1, 3, 3-а, 5, 5-б, 9, 4 к. 17-а, 4-б, 13, 10.

Также из-за плановых работ на артскважине № 5 воду отключили в поселке Обидимо по адресам:

  • ул. Комсомольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
  • ул. Ленина, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
  • ул. Школьная, 4,
  • ул. Пионерская, 4, 6, 3,

частный сектор:

  • ул. Строителей,
  • ул. Кирова,
  • ул. Майская,
  • ул. Ленина,
  • ул. Советская,
  • ул. Полевая,
  • ул. Пионерская,
  • ул. Кирпичная.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:58 0
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