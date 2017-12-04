Фото vr-vyksa.ru
Туляки остались без воды из-за аварии на трубопроводе
Сейчас на месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал». О времени окончания работ не сообщается.
4 декабря в Туле произошла коммунальная авария по адресу Венёвское шоссе, 9. С 10.00 на месте работают специалисты «Тулагорводоканала». Подача холодной воды ограничена по следующим адресам:
- Веневское шоссе, 1, 3, 3-а, 5, 5-б, 9, 4 к. 17-а, 4-б, 13, 10.
Также из-за плановых работ на артскважине № 5 воду отключили в поселке Обидимо по адресам:
- ул. Комсомольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- ул. Ленина, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
- ул. Школьная, 4,
- ул. Пионерская, 4, 6, 3,
частный сектор:
- ул. Строителей,
- ул. Кирова,
- ул. Майская,
- ул. Ленина,
- ул. Советская,
- ул. Полевая,
- ул. Пионерская,
- ул. Кирпичная.
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