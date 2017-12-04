Туляки остались без воды из-за аварии на трубопроводе

Фото vr-vyksa.ru

Сейчас на месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал». О времени окончания работ не сообщается.

4 декабря в Туле произошла коммунальная авария по адресу Венёвское шоссе, 9. С 10.00 на месте работают специалисты «Тулагорводоканала». Подача холодной воды ограничена по следующим адресам:

Веневское шоссе, 1, 3, 3-а, 5, 5-б, 9, 4 к. 17-а, 4-б, 13, 10.

Также из-за плановых работ на артскважине № 5 воду отключили в поселке Обидимо по адресам:

ул. Комсомольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

ул. Ленина, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13,

ул. Школьная, 4,

ул. Пионерская, 4, 6, 3,

частный сектор: