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В Венёвском районе служебная собака помогла поймать дачного вора
Фото novosti-saratova.ru

В Венёвском районе служебная собака помогла поймать дачного вора

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

В Венёвском районе полицейские задержали 18-летнего ранее судимого молодого человека. Его подозревают в дачной краже.

По предварительным данным, молодой человек проник в дачный дом, выставив стекло террасы, и похитил игровую приставку и компьютерный монитор. Нанесенный ущерб составил 6 500 рублей.

Подозреваемого помогла вычислить служебно-разыскная собака. Мужчина признался в содеянном.

В отделе МВД России по Венёвскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:39 +5
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Место
Веневский раойнТульская область

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