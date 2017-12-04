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В Венёвском районе служебная собака помогла поймать дачного вора
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
В Венёвском районе полицейские задержали 18-летнего ранее судимого молодого человека. Его подозревают в дачной краже.
По предварительным данным, молодой человек проник в дачный дом, выставив стекло террасы, и похитил игровую приставку и компьютерный монитор. Нанесенный ущерб составил 6 500 рублей.
Подозреваемого помогла вычислить служебно-разыскная собака. Мужчина признался в содеянном.
В отделе МВД России по Венёвскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
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