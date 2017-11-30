Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле на площади Ленина водитель сбил огромный новогодний шар
Сейчас все обстоятельства выясняются.
Сегодня, 30 ноября, в Туле произошло необычное ДТП. На главной площади города неизвестный водитель сбил новогоднюю конструкцию — огромный световой шар — и скрылся с места происшествия.
В пресс-службе администрации города прокомментировали ситуацию:
– В настоящее время представители УМВД и ГИБДД выясняют все детали произошедшего.
В свою очередь управление по спорту, культуре и молодежной политике решает вопрос по восстановлению композиции к новогодним праздникам.
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