В Туле на площади Ленина водитель сбил огромный новогодний шар

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сейчас все обстоятельства выясняются.

Сегодня, 30 ноября, в Туле произошло необычное ДТП. На главной площади города неизвестный водитель сбил новогоднюю конструкцию — огромный световой шар — и скрылся с места происшествия.

В пресс-службе администрации города прокомментировали ситуацию:

– В настоящее время представители УМВД и ГИБДД выясняют все детали произошедшего.

В свою очередь управление по спорту, культуре и молодежной политике решает вопрос по восстановлению композиции к новогодним праздникам.