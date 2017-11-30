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В Туле на площади Ленина водитель сбил огромный новогодний шар
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле на площади Ленина водитель сбил огромный новогодний шар

Сейчас все обстоятельства выясняются.

Сегодня, 30 ноября, в Туле произошло необычное ДТП. На главной площади города неизвестный водитель сбил новогоднюю конструкцию — огромный световой шар — и скрылся с места происшествия.

В пресс-службе администрации города прокомментировали ситуацию:

– В настоящее время представители УМВД и ГИБДД выясняют все детали произошедшего.

В свою очередь управление по спорту, культуре и молодежной политике решает вопрос по восстановлению композиции к новогодним праздникам.

Галерея
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 1
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 2
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 3
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 4
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 5
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 6
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 7
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 8
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 9
На площади Ленина сбили новогоднюю конструкцию, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:33 +4
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