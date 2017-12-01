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Туляков приглашают в кадровый резерв руководителей учреждений здравоохранения

Туляков приглашают в кадровый резерв руководителей учреждений здравоохранения

Пройдя отбор, кандидаты смогут принять участие в трехлетнем курсе обучения и стать профессиональными управленцами в медицинской сфере.

В Тульской области стартовал отбор кандидатов в кадровый резерв для замещения должностей руководителей государственных учреждений здравоохранения. Это должно привлечь в тульскую медицину компетентных и высококвалифицированных специалистов, способных эффективно применять современные технологии управления.

По словам заместителя начальника главного управления государственной службы и кадров Правительства Тульской области Татьяны Харчевниковой, подать документы на включение в резерв теперь можно, не выходя из дома:

Татьяна Харчевникова

На портале регионального правительства доступен новый ресурс – «электронное резюме». Каждый участник может заявить о себе, заполнив анкету через ЕСИА. Подать ее можно в течение месяца – до 29 декабря. Для обеспечения открытости будет сформирована рабочая группа, в которую, кроме сотрудников кадровой службы, войдут эксперты – действующие главные врачи.

Специалисты оценят резюме кандидатов и предложат им предоставить в комиссию пакет документов и эссе, в нужно будет отразить свое видение развития отрасли.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков отметил, что кадровый резерв – это хорошая возможность подготовки будущих главных врачей: 

Андрей Третьяков

Нам нужны целеустремленные, активные и перспективные руководители, которые смогут сделать работу медицинских учреждений эффективнее. Для каждого участника составят индивидуальный план профессионального развития. В течение трех лет резервисты будут обучаться управленческим навыкам и лидерским качествам.

Список рекомендованных кандидатов в кадровый резерв будет утвержден Губернатором и размещен на портале правительства региона.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 −1
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