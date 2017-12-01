В Заокском и Киреевском районах отключилось электричество

На местах аварий работают оперативные бригады электротехников и сотрудники МЧС.

В 19.00 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в семи населенных пунктах Заокского района.

В то же время аналогичное сообщение поступило из города Липки Киреевского района. На месте работают оперативно-выездные бригады электросетей. Ситуация находится на контроле в ГУ МЧС России по Тульской области.