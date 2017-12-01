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В Тульской области снижена налоговая ставка на движимое имущество организаций
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области снижена налоговая ставка на движимое имущество организаций

Соответствующий закон подписал губернатор региона Алексей Дюмин.

В 2018 году налоговая ставка для организаций Тульской области на движимое имущество снижена в 2 раза. Алексей Дюмин сегодня подписал региональный Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Тульской области «О налоге на имущество организаций».

Согласно внесенным изменениям, ставка по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества составит 0,55%.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:03 0
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