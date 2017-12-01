В Тульской области снижена налоговая ставка на движимое имущество организаций

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В 2018 году налоговая ставка для организаций Тульской области на движимое имущество снижена в 2 раза. Алексей Дюмин сегодня подписал региональный Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Тульской области «О налоге на имущество организаций».

Согласно внесенным изменениям, ставка по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества составит 0,55%.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.